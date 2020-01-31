台新Richart連續四年助浪浪 宣導寵物教養

台新數位銀行Richart自推出以來，在致力提供優質的數位金融服務之餘，也同時關心年輕人在意的社會議題。對於年輕世代高度關注的「浪浪」議題， Richart也積極投入參與守護浪浪的行列，並自2016年起連續四年舉辦系列活動。

其推出的主題，從助養、救援、不棄到教養，逐步引導社會大眾透過各面向了解流浪動物議題。今(2020)年Richart再推出「全能破壞王」活動，藉活動傳達寵物教養的重要性。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，除了提供符合年輕人需求的金融產品之外，Richart同時致力於回饋社會，並和年輕世代一起關注浪浪。

Richart從寵物教養議題出發，並與中華民國流浪動物花園協會合作，舉辦全能破壞王活動。

中華民國流浪動物花園協會自2006年9月成立，致力於幫助流浪貓狗找到家庭歸宿，但在協助送養的過程中，發現很多貓狗被棄養是來自於飼主對於寵物行為的不瞭解，寵物可能因為情緒或壓力，出現飼主眼中的脫序舉動，例如：啃咬家具、破壞家中擺設等等。

本次舉辦的Richart全能破壞王活動，以360度互動方式讓民眾體驗居家破壞現場，引導民眾了解毛小孩行為背後的緣由，從根本改善浪浪教養的問題。

台新銀行表示，即日起至2月29日，至「最萌犯罪現場 全能破壞王」活動網站完成連署與指定任務，Richart將為活動參與者贊助中華民國流浪動物花園協會的動物飼料費用。

參加者除可獲得電子感謝卡以外，還有機會獲得Richart x流浪動物花園帆布袋，或Richart x 辛卡米克短袖T恤。

Richart拋磚引玉，希望帶動更多人參與關心流浪動物議題，讓浪浪的生活獲得改善。