親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

陸8醫生PO文預警被當造謠逮捕 今成事前諸葛亮

一開店就賣光！好市多排隊搶口罩 人潮勝黑色購物節

因應武漢肺炎 宏泰人壽體貼保戶三管齊下

2020-01-31 11:29經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

因應武漢肺炎疫情，宏泰人壽推出相關應變服務及防疫機制措施，並於官網設立武漢肺炎防...
因應武漢肺炎疫情，宏泰人壽推出相關應變服務及防疫機制措施，並於官網設立武漢肺炎防疫專區。 圖／宏泰人壽提供
分享

中國2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情逐漸擴大，宏泰人壽表示，已在繳費、保全、理賠等面向，推出體貼保戶的措施，公司本身也祭出相關防疫機制。

首先在保戶權益方面，有下列三項措施：

一、保費繳交：宏泰人壽保戶得個別檢具證明文件，提出保費及保單借款(含保險費墊繳)利息償還緩繳三個月之申請。保費專線電話：02-27166888 # 3301、傳真：02-27166812。

二、保全作業：宏泰人壽保戶辦理解約、保單借款，及給付滿期金或還本金等保全服務，該公司於疫情期間設置單一窗口負責受理相關業務。

若於治療或隔離期間之宏泰人壽保戶得以傳真方式提出申請前述之保全服務， 保全專線電話：02-27166888 # 3107、傳真：02-87127160。宏泰人壽保戶可多利用現行的網路保單服務系統查詢，以免疫情擴大時，造成保戶行使保單權利的不便。

三、理賠服務：宏泰人壽所有住院醫療險保單均已將法定傳染病納為保險範圍(並未列為除外責任)，宏泰人壽保戶如因法定傳染病住院治療，將依契約條款各項醫療給付項目的約定負保險責任。

宏泰人壽保戶於負壓病房治療期間，該負壓病房比照加護病房辦理給付。武漢肺炎疫情期間理賠設置單一窗口負責受理相關業務。

另外，宏泰人壽本身也有防疫措施。除了進行相關防疫衛教宣導及建立疫情通報機制，並於各工作場域備妥乾洗手與酒精定期擦拭消毒，櫃檯服務人員全面配戴口罩。

該公司也全面啟動清查，員工或其同居家屬如有自大陸地區返台者需通報，並啟動自我健康管理，備妥額溫槍等健康管理器具，並提供消毒酒精及口罩予同仁使用。

宏泰人壽表示，相關法定傳染病應變服務及防疫機制，將視政府機關公布的疫情狀況即時做調整及因應。

宏泰人壽配合政府規範，即時於宏泰人壽官網首頁設立武漢肺炎防疫專區，同時向保戶、宏泰人壽全體同仁及社會大眾宣導防疫觀念及說明宏泰人壽最新防疫機制訊息。

宏泰人壽總公司專線電話：(02)2716-6888 # 3201、傳真：02-27166831。

保戶諮詢服務管道：免付費專線電話：0800-068-268、E-Mail：service@hontai.com.tw

宏泰人壽疫情

延伸閱讀

「現在的武漢如科幻電影！」拋不下女友和愛犬 ...

結合抗煞經驗 民間人士倡召開兩岸四地視訊防...

防武漢肺炎 花蓮縣府開發通報系統掌握疫情

金門首起網路散播武漢肺炎不實疫情案 遭罰1...

相關新聞

龍巖出清彰銀股 再度申報

2020-01-31 03:00

智慧經營／林修銘加速多元化金融創新 植入數位DNA

2020-01-31 02:59

上市櫃重訊雙語化 7月上路

2020-01-31 02:58

國銀大陸曝險 降至淨值48％

2020-01-31 02:57

海外複委託交易 衝破2.4兆

2020-01-31 02:57

券商法人業務團隊 掀挖角風

2020-01-31 02:56

2,912億 壽險去年匯損擴大

2020-01-31 02:55

期交所公告：部分契約保證金 調高

2020-01-31 00:29

理專涉挪6300萬元 彰銀已解職

2020-01-31 00:04

2912億！壽險業匯損 連3年創新高

2020-01-31 00:01

匯市爆量 台幣重貶2.71角

2020-01-30 23:49

董監酬金資訊 第二階段公告

2020-01-30 23:37

武漢肺炎旅平險賠不賠？這兩個問題最夯

2020-01-30 17:00

武漢肺炎衝擊 富邦人壽理賠從優從寬

2020-01-30 15:25

台幣一度貶2.44角 亞幣之最

2020-01-30 14:46

台新銀攜手中山財管系 AI金融挑戰賽決選揭曉

2020-01-30 13:23

彰銀理專涉挪用客戶資金 金管會恐開罰

2020-01-30 13:17

新台幣午盤大貶2.56角 暫收30.262元

2020-01-30 12:33

武漢肺炎衝擊信心 新台幣早盤一度重貶逾1.5角

2020-01-30 12:06

「以房養老」有三種 你適合哪一種

2020-01-29 23:43

儲蓄不光存錢這麼簡單 30歲前當上百萬富豪的11條法則

2020-01-29 17:50

武漢肺炎疫情升高 多家企業開工活動取消

2020-01-29 11:07

公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11

壽險業數位化 聚焦科技專長

2020-01-29 01:09

金控大徵才 喊MA年薪百萬

2020-01-29 01:06

純網銀比創意 徵斜槓通才

2020-01-29 01:04

若會計師因疫情延遲赴陸 上市櫃公司公告財報可延期

2020-01-28 15:46

小孩領紅包學理財 這一步最重要

2020-01-28 13:38

你單身還是快退休？ 年終獎金可以這樣用

2020-01-28 13:36

財神爺就在銀行 發財水攻略快學起來

2020-01-28 11:29

瑞興大三元外幣優惠專案 全年提領外幣現鈔免匯差手續費

2020-01-28 11:24

因武漢肺炎住院 三商美邦人壽醫療險有理賠

2020-01-28 11:14

彰銀不肖理專挪用資金10年 金管會證實涉6300萬、4名客戶受害

2020-01-30 18:49
看更多

熱門文章

口罩管制玩真的！ 財政部：違規嚴重最高罰三倍

2020-01-30 19:15

彰銀不肖理專挪用資金10年 金管會證實涉6300萬、4名客戶受害

2020-01-30 18:49

陸延後開工 三大電子生態圈斷鏈

2020-01-31 01:04

口罩來了！這家公司過年5天拚出近70萬片

2020-01-30 14:50

彰銀理專涉挪用客戶資金 金管會恐開罰

2020-01-30 13:17

行政院：將每日徵購400萬片口罩 售價不高於每片8元

2020-01-30 12:37

武漢肺炎疫情擴散 法人：對中國經濟的影響比SARS嚴重

2020-01-30 15:52

種電要課稅 中部開第一槍

2020-01-30 13:25

武漢肺炎旅平險賠不賠？這兩個問題最夯

2020-01-30 17:00

被動元件 最快Q2供需平衡

2020-01-30 14:46

武漢肺炎衝擊 富邦人壽理賠從優從寬

2020-01-30 15:25

壽險業 去年驚爆近3,000億元匯損

2020-01-30 19:46

2019買賣移轉站上30萬棟 武漢肺炎恐為買氣添變數

2020-01-30 17:00

2,912億 壽險去年匯損擴大

2020-01-31 02:55

總統拚防疫 八招穩經濟

2020-01-30 23:27

健喬信元公告 瑞安大藥廠觀音廠4月30日將全部停工

2020-01-30 19:18

口罩廠趕工 產銷將回穩

2020-01-30 23:27

龍巖出清彰銀股 再度申報

2020-01-31 03:00

外資殺出 新台幣匯率重貶2.71角 收30.277元

2020-01-30 16:10

資金湧入 10年債殖利率破底

2020-01-31 03:00

特斯拉財報優 宣德、貿聯踩油門

2020-01-30 14:46

新台幣午盤大貶2.56角 暫收30.262元

2020-01-30 12:33

電信業推進5G 爭取租稅優惠

2020-01-31 01:41

折疊機掀熱潮 面板雙虎利多

2020-01-31 01:22

雲頂郵輪集團深化台灣市場 雙品牌、雙母港南北佈局

2020-01-30 12:57

新北口罩工廠已動工 三天內補足10萬片

2020-01-30 17:20

房租收入報稅 可扣43％成本

2020-01-31 01:29

因應武漢肺炎！Google關閉台灣辦公室 2月3日恢復營運

2020-01-30 15:18

雲頂郵輪雙品牌南北布局台灣市場 主打雙船、雙港

2020-01-30 14:30

台幣一度貶2.44角 亞幣之最

2020-01-30 14:46

武漢肺炎擴散 外資：鴻海等台廠受影響較小

2020-01-30 13:08

海外複委託交易 衝破2.4兆

2020-01-31 02:57

若武漢工廠停工 國發會：台灣可能有轉單

2020-01-30 15:50

武漢肺炎衝擊信心 新台幣早盤一度重貶逾1.5角

2020-01-30 12:06

口罩降價了 每片賣6元

2020-01-30 23:27

券商法人業務團隊 掀挖角風

2020-01-31 02:56

台積電聯電中國大陸廠正常營運 不受武漢肺炎影響

2020-01-30 12:26

匯市爆量 台幣重貶2.71角

2020-01-30 23:49

宏碁 搶視訊會議商機

2020-01-30 23:43

鐵礦跌價一成 鋼界關注

2020-01-31 01:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top