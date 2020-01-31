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武漢疫情升溫 星展調整台灣今年經濟成長預估為2.3%

2020-01-31 10:18經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

星展銀行今（31）日就台灣新型冠狀病毒帶來全新風險提出之研究報告，認為將為台灣短期經濟成長前景帶來新的風險。

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，疫情對台灣消費與觀光產業造成直接衝擊，但由於基期低，相對影響不至於太大。疫情對包含出口下滑、供應鏈中斷等產生的間接影響，仍有待後續密切觀察。

馬鐵英表示，由於2019年第4季成長動能優於預期，星展集團調升台灣2020全年GDP；惟考量新型冠狀病毒所帶來的風險，星展縮小調幅，將2020全年GDP成長預估自2.0%調高至2.3%。

據了解，原先星展看好今年台灣GDP可達2.5%，上看3%，因為武漢肺炎疫情，調升的幅度縮小了。

星展銀行武漢肺炎

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