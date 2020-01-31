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券商法人業務團隊 掀挖角風

2020-01-31 02:56經濟日報 記者夏淑賢／台北報導

海外複委託市場引領風騷的指數股票型基金（ETF）與股票，在美股為主的各主要市場位置均處相對高檔，尤其美股多頭將告終結的預期心理濃厚下，債券商品異軍突起，以複委託交易量成長的券商來看，都成功掌握機構法人投資債券熱而使交易量衝高，金鼠年伊始，市場已傳出券商法人業務團隊可能再掀挖角風潮，前三大券商相關部隊將是焦點。

不具名的券商高層主管指出，去年複委託交易量成長重心都在債券交易，而債券交易來自兩大類法人，第一是銀行財富管理部門，第二是壽險等機構法人，尤其不少壽險去年大買新台幣計價債券型ETF，甚至私募初級市場通吃，交易量大到金管會出現強化監理，而操作這些ETF的投信，就必須大量布局海外美元債券，這些都促使複委託債券量暴增，因此這一塊法人業務團隊，是挖角的核心。

以複委託前三大券商國泰、永豐金與凱基證來看，三家券商都掌握到法人熱中債券的商機，因此三大券商複委託交易量都出現相當大的成長。

據透露，2015年永豐金證券併購外商東亞證券，當時東亞證券擅長法人與債券業務的團隊，有的留下、有的轉檯，相關人員等在去年複委託因股市處高位之下，充分展現功力，再加上部分大型券商本身債券業務就屬強項，如今三大券商交易量成長領先，市場已傳出有券商聞風挖角，成為除了武漢肺炎外的圈內熱議話題。

債券ETF永豐金

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