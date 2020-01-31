海外複委託交易 衝破2.4兆

國人2019年海外複委託交易量突破2.4兆元，再創歷史新高紀錄，值得注意的是，複委託明星商品首度轉向債券，交易量暴增將近二倍，反觀近年一路高成長的ETF（指數股票型基金）交易量則首見衰退，凸顯市場資金避險心態濃厚，積極尋找穩定報酬標的，今年初全球股市反映武漢肺炎利空，券商也高度關注是否延續此一投資趨勢，再創複委託高峰。 台灣人投資越來越國際化，券商複委託買賣國外股票的業務快速竄升，金控旗下券商子公司業績大幅成長。 美聯社 分享 facebook

根據最新出爐2019年券商複委託交易量統計，整體市場複委託再創新高達2.44兆元，比2018年成長9.45%，同時，前十大本土券商複委託排名也洗牌。

開發金控旗下凱基證券複委託交易量年成長逾32%，在十大券商中成長最多，突破3,000億元晉升第三大，市占率居冠的國泰金旗下國泰證券則是突破5,000億元大關，續居複委託龍頭，亞軍永豐金旗下永豐金證券，交易量突破4,000億元，年增率分別有26%、近20%亮麗表現。

前三大券商合計複委託交易量就達到1.2兆元以上，占整體市場過半。

玉山金旗下玉山證券打敗日盛證券，以近一成年增率，排名上升至第八大。

從商品結構來看，出現相當大變化，債券商品高度成長，交易量突破5,100億元，比前年度大增逾1.9倍，反觀股票與ETF交易量卻出現衰退，可說去年整體複委託還能比2018年成長2,100多億元，就是仰賴債券交易爆紅。