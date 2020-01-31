國銀大陸曝險 降至淨值48％

國銀大陸曝險部位再降，到去年11月底大陸曝險金額占淨值比重再降至48%，去年12月底將再跌破48%，創歷年新低紀錄；武漢疫情恐再衝擊大陸經濟，金管會也請國銀大陸分行規劃妥適防疫措施。

金管會昨（30）日公布國銀最新大陸曝險部位，本國銀行對大陸地區的授信、投資及資金拆存總額度，到去年11月底止，大陸曝險總額度有1.71兆元，占淨值比率為48%。

1.71兆元額度主要以授信為主有12,649億元，其次是投資4,170億元。

國銀大陸曝險部位已連續多季下降，48%已是歷年新低，去年12月底預估會再降，並跌破48%。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，國銀大陸曝險部位逐季下降，主要是因授信金額減少，由於大陸經濟下行、轉型，加上美中貿易戰等國際情勢變化，使得台資銀行在授信業務上更為保守。

根據金管會資料，去年11月跟前年底相比，國銀大陸曝險部位中，授信金額減少531億元、資金拆存減少71億元、投資減少51億元。

由於武漢肺炎恐再度衝擊大陸經濟，加上兩岸關係不佳，銀行業者表示，短期內國銀大陸曝險部位很難大幅回升。

除了國銀大陸曝險部位外，根據金管會資料，證券期貨業到去年12月底，大陸曝險金額154.31億元，主要是券商投資金額。

保險業到去年12月底，中國大陸的財務性及參與投資有2,648億元，占全體資金0.99%，證券及保險業的曝險部位都比前年增加。

此外，對於武漢肺炎疫情擴散，金管會銀行局也請各銀行規劃妥適防疫措施，若有確診病例要及時通報。

目前土銀、台企銀、台北富邦子行華一銀行，在武漢分別有六名、八名、三名台籍幹部，目前均安好，無確診案例。至於證券、保險業在大陸的台籍人員，均未接獲通報感染情況。