親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國銀大陸曝險 降至淨值48％

2020-01-31 02:57經濟日報 記者邱金蘭／台北報導

國銀大陸曝險部位再降，到去年11月底大陸曝險金額占淨值比重再降至48%，去年12月底將再跌破48%，創歷年新低紀錄；武漢疫情恐再衝擊大陸經濟，金管會也請國銀大陸分行規劃妥適防疫措施。

金管會昨（30）日公布國銀最新大陸曝險部位，本國銀行對大陸地區的授信、投資及資金拆存總額度，到去年11月底止，大陸曝險總額度有1.71兆元，占淨值比率為48%。

1.71兆元額度主要以授信為主有12,649億元，其次是投資4,170億元。

國銀大陸曝險部位已連續多季下降，48%已是歷年新低，去年12月底預估會再降，並跌破48%。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，國銀大陸曝險部位逐季下降，主要是因授信金額減少，由於大陸經濟下行、轉型，加上美中貿易戰等國際情勢變化，使得台資銀行在授信業務上更為保守。

根據金管會資料，去年11月跟前年底相比，國銀大陸曝險部位中，授信金額減少531億元、資金拆存減少71億元、投資減少51億元。

由於武漢肺炎恐再度衝擊大陸經濟，加上兩岸關係不佳，銀行業者表示，短期內國銀大陸曝險部位很難大幅回升。

除了國銀大陸曝險部位外，根據金管會資料，證券期貨業到去年12月底，大陸曝險金額154.31億元，主要是券商投資金額。

保險業到去年12月底，中國大陸的財務性及參與投資有2,648億元，占全體資金0.99%，證券及保險業的曝險部位都比前年增加。

此外，對於武漢肺炎疫情擴散，金管會銀行局也請各銀行規劃妥適防疫措施，若有確診病例要及時通報。

目前土銀、台企銀、台北富邦子行華一銀行，在武漢分別有六名、八名、三名台籍幹部，目前均安好，無確診案例。至於證券、保險業在大陸的台籍人員，均未接獲通報感染情況。

金管會

延伸閱讀

下雨加武漢肺炎 看女王頭遊客比去年過年掉2成...

大陸內部研究早知武漢肺炎已人傳人 醫護人員...

經濟下行風險增加 國銀對陸曝險降至1.71兆

日本再添新病例！20多歲的大陸留學生確診武漢...

相關新聞

2,912億 壽險去年匯損擴大

2020-01-31 02:55

資金湧入 10年債殖利率破底

2020-01-31 03:00

龍巖出清彰銀股 再度申報

2020-01-31 03:00

智慧經營／林修銘加速多元化金融創新 植入數位DNA

2020-01-31 02:59

上市櫃重訊雙語化 7月上路

2020-01-31 02:58

海外複委託交易 衝破2.4兆

2020-01-31 02:57

券商法人業務團隊 掀挖角風

2020-01-31 02:56

期交所公告：部分契約保證金 調高

2020-01-31 00:29

理專涉挪6300萬元 彰銀已解職

2020-01-31 00:04

2912億！壽險業匯損 連3年創新高

2020-01-31 00:01

匯市爆量 台幣重貶2.71角

2020-01-30 23:49

董監酬金資訊 第二階段公告

2020-01-30 23:37

武漢肺炎旅平險賠不賠？這兩個問題最夯

2020-01-30 17:00

武漢肺炎衝擊 富邦人壽理賠從優從寬

2020-01-30 15:25

台幣一度貶2.44角 亞幣之最

2020-01-30 14:46

台新銀攜手中山財管系 AI金融挑戰賽決選揭曉

2020-01-30 13:23

彰銀理專涉挪用客戶資金 金管會恐開罰

2020-01-30 13:17

新台幣午盤大貶2.56角 暫收30.262元

2020-01-30 12:33

武漢肺炎衝擊信心 新台幣早盤一度重貶逾1.5角

2020-01-30 12:06

股匯同步重挫！ 新台幣開盤重貶1.44角

2020-01-30 09:13

武漢封城 有國銀行員回不了家…

2020-01-30 09:00

「以房養老」有三種 你適合哪一種

2020-01-29 23:43

儲蓄不光存錢這麼簡單 30歲前當上百萬富豪的11條法則

2020-01-29 17:50

武漢肺炎疫情升高 多家企業開工活動取消

2020-01-29 11:07

公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11

壽險業數位化 聚焦科技專長

2020-01-29 01:09

金控大徵才 喊MA年薪百萬

2020-01-29 01:06

純網銀比創意 徵斜槓通才

2020-01-29 01:04

若會計師因疫情延遲赴陸 上市櫃公司公告財報可延期

2020-01-28 15:46

小孩領紅包學理財 這一步最重要

2020-01-28 13:38

你單身還是快退休？ 年終獎金可以這樣用

2020-01-28 13:36

財神爺就在銀行 發財水攻略快學起來

2020-01-28 11:29

瑞興大三元外幣優惠專案 全年提領外幣現鈔免匯差手續費

2020-01-28 11:24

因武漢肺炎住院 三商美邦人壽醫療險有理賠

2020-01-28 11:14

彰銀不肖理專挪用資金10年 金管會證實涉6300萬、4名客戶受害

2020-01-30 18:49
看更多

熱門文章

武漢肺炎／台灣確診第9例 研判應屬家庭群聚感染

2020-01-30 17:22

武漢入境到宜蘭9名失聯者找到了！1自由行遊客不知去向

2020-01-30 16:20

澳門夫婦搭郵輪發燒 數千乘客在義大利無法下船

2020-01-30 20:32

武漢肺炎真相 竟由美國網紅揭露？訊息已失控…

2020-01-30 08:00

全球疫情整理包／武漢肺炎擴散多國 日本新確診3例

2020-01-30 22:26

與武漢肺炎同班機男子下落不明 衛生單位急找

2020-01-30 11:16

影／武漢肺炎第九例丈夫是漏網輕症！不符合當時通報條件

2020-01-30 17:59

金鼠開紅盤 台股重挫近700點創最大跌點紀錄

2020-01-30 13:41

台部落客狂掃2000個口罩寄大陸 「救親人」做法引發網友激辯

2020-01-30 10:36

創入冬新低！ 四縣市急凍低溫探6度 氣象局說明天更冷

2020-01-30 09:17

MLB／陳偉殷加入水手隊 參加大聯盟春訓

2020-01-30 17:55

西藏首宗確診全大陸淪陷！武漢肺炎又暴增千例 確診達7700例170死

2020-01-30 08:44

武漢肺炎風暴 台北國際書展確定延至5月

2020-01-30 13:10

武漢肺炎疫情發燒 柯文哲：未來一周是防疫危急期

2020-01-30 11:02

販售不合格口罩？ 益江駁斥：目前賣的口罩並非該批號

2020-01-30 10:07

家人因疫情遭隔離 17歲腦癱兒獨自在家6天死亡

2020-01-30 12:04

彌勒佛加持多買2本刮刮樂 新竹男刮出200萬元加賓士

2020-01-30 12:27

麥當勞最失敗餐點 網友點名「元老級」商品

2020-01-30 11:30

布萊恩遺孀發文感謝外界 更承諾協助其他受害家庭

2020-01-30 09:38

北海道星野度假村驚傳雪崩 8人遇險1人重傷

2020-01-30 16:29

布萊恩性侵案檢察官不留情面 若受審他會被定罪

2020-01-30 11:13

臉書亂PO文「出現第一起武漢肺炎」 桃園男火速被法辦

2020-01-30 11:46

影／台南康那香觀光工廠上百民眾買不到口罩 爆衝突報警

2020-01-30 14:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top