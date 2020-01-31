龍巖出清彰銀股 再度申報

龍巖集團去年對外表示釋出所有彰化銀行持股，並不再參與今年彰銀改選，龍巖集團李氏投資公司去年12月12日公告透過鉅額逐筆交易方式申讓98,465張彰銀股票，但昨（30）日又再次申報，預計用同樣方式出清約98,447張彰銀股票，比對兩次申報資料，李氏投資公司在這段時間僅賣出約18張，必須伺機再賣所持彰銀持股。

台股昨日開紅盤，受武漢肺炎疫情影響，重挫近700點，彰銀昨日收盤21.65元，跌幅3.56%，相對抗跌。而彰銀除公股及台新金之外，第三股勢力龍巖集團去年下旬對外宣告不再扮演關鍵角色，將出清彰銀持股。

據申報資料顯示，李氏投資上次申報日期為去年12月12日，預計全數出清彰銀持股，昨日又再申報一次，預計出清98,447張彰銀股票。由兩次申報可觀察，這段時間僅淨賣18張，也就是說，「我丟你撿」的交易模式，只賣掉18張。

外界揣測，股東向證交所申報釋出股票，需要雙方合意談妥，才能出脫股票，李氏投資公司之所以僅賣掉18張，有可能卡在買賣雙方沒有談攏，若李氏投資出清銀持股逾半，就會自動解除董事席次。

目前公股掌握彰銀九席董事中六席，包括財政部、國發基金各兩席、一席一般董事，兩席獨董，以及龍巖集團一席支持公股，台新金則是兩席董事、一席獨董，雙邊為六比三。如今，關鍵第三方勢力李世聰確定退出今年彰銀董監改選，年中選情如何發展，備受關注。

龍巖集團總裁李世聰11月以來大舉出清彰銀持股，觀察近60日泛公股券商動作，兆豐證券淨買超逾5.2萬張、合庫證也有2.7萬張、台銀證券淨買超1.8萬張。