智慧經營／林修銘加速多元化金融創新 植入數位DNA

集保結算所董事長林修銘 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 集保結算所成立30周年，交出亮麗的成績單。集保結算所董事長林修銘以不斷創新突破的精神，率領員工以金融創新發展數位轉型，對內要將數位DNA植入集保，對外則與客戶的需求站在一起，以多元化的腳步往前走。

教育員工跨界思考

林修銘表示，集保導入敏捷式思考（Agile Thinking），鼓勵同仁以數位思維來解決問題。所謂敏捷式思考，他認為重點在於採取團隊思考，破除藩籬，從不同的角度來考慮需求。另外，集保也將發展機器人流程自動化（RPA）與智能客服，來提升服務品質及整體資本市場後台運作效能、規劃運用雲端科技以提升資訊系統資源的彈性與效率。

林修銘指出，由於敏捷式思考與RPA都是新觀念，需要跨界、跨產品及跨思維的運作方式，因此要藉助專家的力量，目前集保先對員工進行教育訓練。

將建置大數據平台

另外，集保也將建置「大數據分析應用平台」，整合分析各證券、票券業務資料，提供主管機關及時、視覺化的監理科技平台。

集保在創新金融與數位金融都有出色的成效，林修銘強調集保扮演的平台角色。有人詢問如果開放以行動支付申購基金，對集保是否有影響？林修銘表示，集保會思考合作的可能性，只要開放新業務，對集保都可能是商機。

林修銘也是基富通證券的董事長。基富通在政策使命下成立滿三年，目前是國內最大線上基金交易平台，2019年對基富通而言是十分重要的一年，由金管會指導，投信投顧公會、證基會、集保結算所主辦，基富通執行的「好享退全民退休投資專案」，帶動前所未有的退休理財風潮，報名人數達11.3萬人，定期定額申購總人數為4.1萬人，每月總投資金額達3.5億元，為基金產業再創新的里程碑。

帶動退休理財風潮

由於去年「好享退」大受歡迎，林修銘再接再厲，今年打算推出「好享退1＋1」專案，希望能持續引發國人對於退休理財的重視，推廣退休理財教育。

但是，也由於「好享退」太成功，林修銘不想複製同樣的模式，認為效應會低於去年。林修銘秉持求新求變的原則，計畫推出不一樣的內容，目前已與壽險公會接觸，希望能在第2季公布「好享退1＋1」專案。

「好享退」引發社會回響，基富通基金平台業務也因此再創高峰。林修銘表示，去年底投資人持有基金規模突破300億元，達337.5億元，比前一年大增89%，總申購金額也較前一年增加逾五成達249.6億元，在宣導退休理財有成下，定期定額申購金額年增率也有近四成的水準。

至於基富通的客戶數，更是爆炸性成長。去年基富通單年度開戶數達6.4萬戶，比前一年激增137%；累積客戶數突破12萬戶，較前一年成長115%以上，讓基富通穩居國內最大線上基金交易平台。林修銘表示，今年仍將持續衝高客戶數目，希望能達到20萬戶。