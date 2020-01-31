期交所公告：部分契約保證金 調高

原計於新春開紅盤日之次日一般交易時段回調春節長假前調高之股價指數類、匯率類及商品類等契約保證金，惟因應近期國際股市波動較大，為強化交易人保證金風險承受能力及市場運作安全，臺灣期貨交易所於昨（30）日公告調升臺股期貨（TX）、小型臺指期貨（MTX）、電子期貨（TE）、金融期貨（TF）、臺指選擇權（TXO）、電子選擇權（TEO）、金融選擇權（TFO），與元大寶滬深ETF期貨（NZF）等14檔陸股ETF類期貨交契約保證金。

上列契約外，其餘春節假期前公告調高保證金之各項契約，維持原春節保證金收取標準，並自今（31）日一般交易時段結束後起實施。期交所將視市場交易及國際股市變化情形，再適時公告回調保證金契約及時點。以上維持春節前調高保證金水準的契約，包括台灣50、櫃買、富櫃200、非金電等國內股價指數期貨契約，及東證、道瓊、標普、那斯達克100等期貨等國外股價指數期貨契約，及匯率期貨及選擇權契約，包括小型美元兌人民幣、美元兌人民幣的期貨及選擇權，澳幣兌美元、英鎊兌美元、歐元兌美元、美元兌日圓等期貨契約，及商品期貨及選擇權契約，包括黃金期貨、臺幣黃金期貨、黃金選擇權，及布蘭特原油期貨。