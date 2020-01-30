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壽險業 去年驚爆近3,000億元匯損

2020-01-30 19:46經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

壽險業去年匯損金額高達2,912億元，創歷年新高。壽險業匯損再度擴大，但獲利也大賺1,546億元，金管會表示，主要是受惠去年債市及股市表現均佳，投資收益增加。

金管會今（30）日公布去年保險業最新損益、淨值情況，去年壽險業匯損金額2,912億元，超過前年的匯損2,309億元，創下歷年新高紀錄。

金管會保險局副局長王麗惠表示，去年至12月底，新台幣兌美元匯率相對於上月升值幅度為1.3%；由於匯損擴大，使得壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為546億元，較上月減少39億元。

金管會表示，去年12月底，壽險業避險損益是負515億元、兌換損益負2,410億元，合計負2,925億元，動用外匯價格變動準備金13億元，匯損金額為2,912億元。

壽險業匯損擴大、創新高，但獲利也一樣創新高。王麗惠表示，保險業稅前損益去年12月底為1,706億元，較前年同期大增75.9%，其中壽險業稅前損益為1,546億元，較去年同期爆增88.1%，創歷年新高紀錄。

產險業稅前損益則為160億元，較去年同期增加8.1% 。

金管會表示，壽險業108年12月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，尚有1,546億元的獲利。

王麗惠表示，壽險業獲利增加的原因，主要是因財務投資利益增加。

在淨值方面，去年12月底保險業淨值為2兆650億元，較前年同期大增71.1%。

其中壽險業淨值為1兆9,297億元，較去年同期爆增77.2%；產險業業主權益為1,353億元，較去年同期增加15%。

王麗惠表示，去年壽險業淨值大增的原因，主要是因美債指標利率較前年同期下降，及台股、美股價指數均較前年同期上漲，金融商品未實現及實現利益增加，所以獲利及淨值均雙雙大幅增加。

壽險業金管會

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