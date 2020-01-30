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彰銀不肖理專挪用資金10年 金管會證實涉6300萬、4名客戶受害

2020-01-30 18:49聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

彰銀今爆發不肖理專挪用客戶資金，該理專涉案時間長達10年，涉案金額高達6300萬...
彰銀今爆發不肖理專挪用客戶資金，該理專涉案時間長達10年，涉案金額高達6300萬元。圖為彰銀總行外觀。 聯合報系資料照片
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彰銀今爆發不肖理專挪用客戶資金，金管會今證實，該理專涉案時間長達10年，涉案金額高達6300萬元。這已是今年金管會公布的第3起理專監守自盜案。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，事發是在彰銀的北台中分行，有客戶發現該理專把印章拿走，且有保證獲利且收到不認識的人的匯款，於是向彰銀客訴，彰銀發現不對勁立即通報金管會，金管會立刻發函要求彰銀稽核單位全面清查，整起事件才爆發。

莊琇媛指出，彰銀經過清查，發覺該理專疑似與客戶有異常資金往來，涉案時間長達10年，約從2009年底至2019年6月，影響客戶數共4戶，涉案金額約6300萬元，其中跟客戶異常借貸有1600萬元、異常資金往來有590萬元、未經指示涉案金額約4000萬元。

何謂未經指示涉案金額？莊琇媛說明，主要是該理專沒有按照客戶指示辦理交易，本來客戶要求理專要定存，但被該理專並未幫受害客戶存定存，卻從其他地方挪用。

這已是今年第三起銀行理專挪用存款案，今年春節前，金管會已開罰永豐銀、玉山銀，同樣因不肖理專挪用客戶資金，永豐銀行一名不肖理專挪用客戶高達7000萬元，玉山銀的理專則挪用兩位高齡長者資金達3000萬元，各遭金管會重罰1200萬元，此案預估也會開罰1200萬元。莊琇媛表示，目前已請彰銀陳述意見，將依照規定處理。

金管會彰銀玉山銀

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