公股銀團拜取消 改開防疫會議

各公股銀行全數取消原定今（30）日的新春團拜，改為一級主管防疫會議。若疫情大爆發，銀行如何防範金流不中斷？據悉，分行本身就有備援機制，且相對容易，但總行的業務較為繁瑣複雜，各家公股銀行都開始著手總行備援機制，讓業務能不受疫情影響。

2003年SARS疫情爆發時，各家銀行都有擬訂一套總行備援機制，但因時隔17年，不論人力配置或是系統，都已經與過去不同，為了防患於未然，以免疫情大爆發，來不及因應，各家銀行開工日的首要任務，就是擬定SARS升級版的備援機制。

公股銀行高層說，分行間備援較容易，只要系統暫時切換到其他分行，部分人員也過去即可運作。但是總行備援就比較複雜，以銀行業來講，無法暫停金流的往來，因此若疫情相當嚴重到總行大樓或某樓層遭到封鎖，就必須移地到合適地點，並進行人員調度，以利業務能繼續執行，除此，內稽內控也需更加強落實。

據悉，廖燦昌除了春節期間保持與員工的連繫外，今日更於會中指示，萬一疫情過於嚴重，導致總行被封鎖，為確保業務能繼續執行，事先需規劃異地備援機制，包括：合適的場所、各部門人員安排、系統設備配置等措施，以順利處理無法暫停的交易業務及緊急的事項，各部門也在會後開始評估相關措施，必要時會事先進行演練。

華銀高層主管說，該行有一套緊急事故注意事項，分行是採取聯行機制，若發生在總行，緊急應變小組會立即尋找異地營業場所，同時也會進行人員調度，將相關部門整合。

彰銀高層主管指出，該行於2003年爆發SARS疫情時，就擬定一套備援機制，必要時會將總行人員移地至北中南營業處，以確保業務能順利進行，不會暫停運作。兆豐銀表示，營運備援方面，建立聯行備援機制，如分行所在地區疫情嚴重，將啟動聯行備援機制，確保營運不中斷。

台企銀高層主管說，目前也正在擬定異地分工、人員調度的措施，至於武漢分行，屆時若有員工感染、隔離，暫時先擬定由上海分行支援。