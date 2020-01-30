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武漢肺炎旅平險賠不賠？這兩個問題最夯

2020-01-30 17:00經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

明台產險理賠本部副總經理魏長樟今天(30日)表示，受到中國武漢肺炎疫情影響，民眾...
明台產險理賠本部副總經理魏長樟今天(30日)表示，受到中國武漢肺炎疫情影響，民眾近來常詢問的旅行平安險與旅遊不便險相關問題。 本報資料照片
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明台產險理賠本部副總經理魏長樟今天(30日)表示，受到中國武漢肺炎疫情影響，民眾近來向明台產險詢問的旅行平安險與旅遊不便險相關問題，以下列這兩個最為常見。

首先，武漢肺炎影響下，班機取消或出國行程取消，但人還在台灣、沒有出境，已經投保的旅行平安險或相關附加保險，想要申請退費，可不可以退費？其次，因為行程更改了，因此產生的費用，旅遊不便險賠不賠？

針對旅平險退費的問題，魏長樟表示，中華民國疾管署已於2020年1月15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，已經投保旅行平安險或相關附加保險，卻無法出國，是可以申請退費的，以明台產險為例，會全額退費。

針對旅遊不便險賠不賠的問題，魏長樟表示，旅遊不便險旨在保障班機延誤、行李遺失、行程更改等產生的費用；旅平險有國外旅遊與國內旅遊，旅遊不便險只能附加在國外旅遊，國內旅遊不能加保旅遊不便險。

換言之，人在國內就沒有旅遊不便險的議題，被保險人一定要出海關，才會受到旅遊不便險的保障。

魏長樟說，旅遊不便險的承保項目，有一種叫做旅程縮短。旅程縮短包含旅程延誤、旅程更改，旅程延誤像是飛機慢了三小時賠3,000元，慢了六小時賠6,000元，採定額理賠。

旅程更改則是賠住宿與交通費用，保額內按收據金額給付，又稱實支實付理賠。

邏輯上，旅程延誤、旅程更改，只會存在一種情況，不會並存。被保險人可擇一申請理賠。

理賠保險肺炎武漢肺炎

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