避險資金狂湧債市 台灣10年公債利率跌至歷史新低

武漢肺炎衝擊全球金融市場，避險資金狂湧債市，台灣公債市場今（30）日開紅盤，在買盤踴躍搶購下，10年期公債殖利率再度破底，終場下跌5.05個基本點，收在歷史新低0.5788%，成交量32億元。資深債券商主管分析，市場恐慌情緒蔓延，公債仍有短多行情可期，不過一旦疫情獲得控制，債券殖利率將呈「V」型反轉，且速度會很快。

「台灣資金本來就很氾濫，現在又來個肺炎，有題材利率當然就會做下去」，交易員說。至於10年債殖利率會跌到何種價位，交易員說，要看肺炎怎麼發展，如果一直沒控制好，利率就會持續跌，反之，疫情獲得控制，反彈的速度也會很快。

交易員分析，目前全球金融市場只反映一件事，那就是武漢肺炎，台債今日開紅盤10年債殖利率只跌了5點，美債殖利率總共也只下跌24點，幅度都不算大，利率跌至歷史新低後，跌幅會愈來愈緩、愈來愈有限。

不過，國際債持續爆贖回潮，使壽險業手中游資甚多，只好「閉著眼睛買」，央行今日標售91天期國庫券350億元，這種輕薄短小的國庫券因利率過低，壽險業通常看不上眼，但今天竟然也進場搶了30億元，過去相當罕見。

「肚子實在太餓，沒麵包吃只好加減喝水」，資深債券商主管形容，即使利率非常低，但壽險業手中有閒錢，完全不投資就是零收益，所以「沒魚蝦也好」，連91天國庫券也默默吃貨。

交易商分析，在武漢肺炎疫情題材下，公債仍有短多行情可期，但疫情若獲得控制，殖利率將迅速反彈，重要觀察指標就是新增病例，待新增病例緩和下來，債市風向就可能丕變。

交易員認為，武漢肺炎對金融市場的衝擊不會像SARS那麼大，因為當時沒什麼經驗，而這次中國大陸、台灣和全球反應很迅速，預料疫情很快就可以控制住，疫情緩和後，對金融市場的衝擊也會正式告終。