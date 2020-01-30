武漢肺炎衝擊 富邦人壽理賠從優從寬

嚴重特殊傳染性肺炎（以下稱「武漢肺炎」）疫情持續升溫，富邦人壽在客戶理賠服務上，以保戶權益為首重原則，擴大保障內容，且融通保戶以傳真、E-mail等管道提出申請，並設立服務單一窗口提供諮詢服務；另一方面，今天適逢新春開工、重返工作崗位，富邦人壽配合富邦金控訂定的緊急應變機制，全面啟動6大防疫工作，避免接觸傳染風險。

疾管署已將武漢肺炎列為第五類法定傳染病，並對中國(不含港澳)旅遊疫情建議擴大提升為第三級:警告(Warning)，據中央流行疫情指揮中心指出，截至30日中午，台灣已有8例新型冠狀病毒確診病例。

富邦人壽表示，此次確診武漢肺炎之保戶，療程中若入住負壓隔離病房，將比照加護病房之標準給付；另有購買手術保障之保戶，因治療必要施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶之保障內容。

此外，已投保住院醫療險（日額型或實支實付型）的保戶，若感染法定傳染病住院者，不論新舊險種，皆採「從新從優」原則，依條款約定給付項目辦理理賠，不視為除外責任，保戶擁有完整的醫療保障、安心接受治療。

為給予保戶便捷之理賠申請服務，富邦人壽融通保戶以傳真、E-mail等管道提出申請，如有需要保戶提供文件正本或相關補充資料，可採後補方式提供。公司官網亦成立「法定傳染病（嚴重特殊傳染性肺炎）」專區，公告相關應變措施訊息，包含保費繳交、保全服務、理賠作業及服務單一窗口等四大類資訊，供保戶主動查詢。