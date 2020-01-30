台新銀攜手中山財管系 AI金融挑戰賽決選揭曉

為培育數位金融科技人才，台新銀行攜手中山大學財管系舉辦「人工智慧金融挑戰賽」，共有來自22所大學院校，包含財金、數據科學、工程科學等各領域學生組隊參與挑戰，歷經兩個多月，決賽於日前舉行，最終由交通大學同學拿下冠軍，而中山大學同學則囊括第二、三名。

由於本次競賽相當激烈，各隊表現都很突出，主辦單位最後增額選出交通大學、逢甲大學兩支優選隊伍予以嘉勉，本次前三名隊伍也將獲得台新銀行大數據分析團隊的實習機會。

台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平表示，人工智慧與商業模式結合已成為各產業發展布局的重點之一，透過產學合作交流，希望能帶給業界新模型的應用思維，在此次競賽當中，吸引來自全國各大專院校學生組隊參加，參賽隊伍可在大數據運算平台的頂級運算環境，透過分散式運算和GPU加速，快速分析有效的巨量行為資料。

此次勝出的隊伍同學對資料的洞察力以及模型技術令人印象特別深刻，前三名隊伍分別透過多種演算法及模型集成技術，大幅提升預測結果的正確性，也創新打造出雙元模型增加了預測精準度與穩定性，此外，透過不同的機器學習技術加上創意模型應用，深入解析客戶偏好並強化提供服務的即時性，充分展現出年輕學子的多元思考與創造力，成功將人工智慧科技與大數據分析融合應用。

史筱平進一步指出，台新銀行身為金融創新的領先業者，持續深耕人工智慧、大數據分析等領域，發掘客戶需求，並打造「個人化即時互動平台」，在最佳的時間、地點與情境中提供客戶全通路最適服務與體驗。