第一金人壽推長照終身險 守護兼守財

三明治族處於應著手規劃退休的年紀，但退休養老如果只靠儲蓄險或醫療險還是有風險，第一金人壽30日建議民眾，可以運用年終或考績獎金，規劃長期照顧保險補足保障缺口。

第一金人壽總經理林元輝說明，長期照顧保障之所以重要，是因為當身體復原能力隨年紀增長逐漸變弱，不慎倒下的話，長期照顧壓力就落到家人身上，這時就需仰賴長期照顧保險金度過漫長的療養期。

第一金人壽推出的長期照顧保險，在2017年曾獲得Smart智富雜誌肯定，林元輝表示，像「第一金人壽新照護九九長期照顧終身保險」就結合了長期照顧、完全失能及壽險保障，一次達到守護及守財兩大效果。

「新照護九九」提供貼心的兩段式給付，保戶只要符合條款條件，就可以先領一筆一次給付保險金應急，每年還能再領分次給付的保險金。

以40歲的小峰為例，假設投保保額3萬元、繳費20年期的新照護九九，每年只要繳約4萬元的保險費，保障期間如發生條款所列長期照顧狀態，就會先領到一筆36萬元保險金，若持續符合長照狀態，每年還能再領36萬元的分期保險金，最多領高達16年，陪伴保戶度過難關。

由於長期照顧費用高昂，最怕的就是因為沒錢繳保險費，讓已規劃的保障失效。林元輝指出，新照護九九有窩心的豁免保費設計，當保戶符合條款約定之長期照顧狀態時，保險公司就不會再向保戶收取後續的保險費，而保障也不會受到影響。

以前段的例子說明，假設小峰繳保險費繳到第五年發生長期照顧狀態，保險公司就會幫小峰繳完剩餘15年的保險費，保險金也會照樣給付給小峰，讓小峰可以安心休養。

在壽險保障方面，新照護九九有祝壽保險金或身故保險金擇一給付的設計，給付金額依應繳保險費之1.06倍，扣除已領取之一次給付及分期給付保險金計算，保險公司只要給付了其中一種保險金，就不會再提供後續保障。

林元輝舉例，假設小峰繳費期滿後不幸身故，且中間都沒有領取任何保險金，小峰的受益人總共可領回約90萬元的身故保險金，給付完保單就不再具效力。