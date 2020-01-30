武漢封城 有國銀行員回不了家…

武漢肺炎疫情升溫。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情擴大，中國大陸官方已經宣布開工日將延遲，甚至有部分地方政府將延後到2月10日，國內三家在武漢設有分行的國銀，包括土地銀行、台灣企銀與富邦華一銀行也採取緊急因應措施。

土地銀行武漢分行共有20名員工，其中台派同仁六人，因武漢封城，過年期間均留守駐地。

富邦華一銀行武漢分行目前有三位台派同仁，預計返回武漢分行的時間為武漢限行取消後。

台灣企銀董事長黃博怡昨（29）日表示，台灣企銀已經成立武漢肺炎應變小組，隨時緊盯疫情狀況，並保持聯繫，該行在中國大陸設有武漢、上海及香港分行，希望返陸開工的台派人員，能多帶點防疫物資，再寄送至武漢解決當地同仁的資材需求。

黃博怡說，外派的分行都需配合當地政府的施政，該行有與疫情嚴重的武漢分行保持聯繫，並適時給予關心，台灣企銀武漢分行約有20位員工，其中有八位是台派員工。

土銀主管指出，元旦前後因疫情擴大，採取愈來愈嚴格的防疫措施，並已備妥額溫槍、酒精噴霧設備和口罩備用，1月20日起加強門禁管制，所有進入銀行的同仁、客戶、物流人員等均需量額溫並戴上口罩。

因應當地疫情，富邦華一銀指出，武漢分行行舍每日消毒，同時銀行為每位員工都準備了口罩和洗手消毒液，保險方面已由總行統一購買。而作為在大陸最大的台資银行，無論北富銀或富邦華一，台商有資金需求，都將主動注意及關懷，並盡力提供支持。

至於武漢肺炎疫情擴大，是否會影響中國大陸的業務？黃博怡說，由於美中貿易戰開打之後，中國經濟下行風險增大，一直以來對大陸的曝險有嚴格的控管，承做業務上採取審慎的政策，對陸曝險早已有逐漸下降，放款仍以台資企業為主，疫情對業務的衝擊仍需觀察，希望衝擊不會太大。

土銀則說，此次疫情主要影響放款業務，實際衝擊將視疫情後續發展而定。

另一位公股銀行高層主管表示，延後開工如同放假，變成緊急假期，相關業務照理講會延後，而當地雇聘與台派員工基本上都是二比一，本身就有依照當地規定，幫員工保險，目前尚未規劃是否有幫當地員工加保其他險種。

公股銀行高層主管指出，由於開工日延後，當地業務多少會受到衝擊，但其實受到中國大陸經濟下行風險大增，從去年開始對陸曝險就有開始控制，並非是這次疫情所導致。