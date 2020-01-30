場景應用、社群行銷手法 銀行搶攻年輕族群奏效

年輕世代不愛上銀行，甚至不喜歡買股票，金融業如何拉近與年輕人的距離，當然要從同溫層下手，凱基銀不走傳統路線，選擇在三大社群平台各個突破、因地制宜的行銷操作手法，果然獲得年輕人的認同。

近日凱基銀行請出布袋戲偶素還真代言「速還金」，同時和年度最受歡迎插畫類作家「洋蔥」跨界合作，將日常財務收支會遇到的場景及解決方案製作成動畫分享，引起年輕族群廣大共鳴，除了觀看、分享數短時間內突破60萬之外，在Mobile01、PTT等知名論壇也出現「素還真推速還金超有梗」的相關討論，短時間內帶動數千筆申辦人數，和去年同期相較提升140%。

根據凱基銀內部資料分析，使用小額循環性貸款「速還金」的客戶職業別以「年輕上班族」、「業務人員」以及「自由業」居多，故本次洋蔥的動畫以這三個職業別遇到的生活情境出發，許多洋蔥粉絲留言表示「這是史上最有趣的業配」、「竟然不知不覺看完了」二周內影片觀看次數飆破40萬次、分享數超過5,000次，顯示切中年輕世代口味。

此外凱基銀行客戶、網紅團體「這群人」成員尼克在近期影片中提及自身買房經驗，同時和粉絲分享如何妥善管理收支，建議萬一有急需時務必選擇合法管道，可以考慮可以隨時借隨時還的「速還金」，但切記只能拿來救急，千萬不能隨便拿來買奢侈品，也建立年輕人正確的金錢管理觀念。

除了在YouTube、Facebook等社群平台用網紅行銷成功打響「速還金」名號之外，凱基銀行也將父母最常在LINE使用的「長輩圖」翻轉成年輕人最愛用的「梗圖」，本次製作的14張有聲梗圖，以「錢不是問題、問題是沒有錢」，「確認過眼神、你是我要挺的人」，「不求與人相比、但求超越自己」三款最受歡迎，第二波在凱基官方粉絲團舉辦的LINE梗圖分享活動也獲得熱列響應，累積超過6,000個下載、破萬次分享。