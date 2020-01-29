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如何理財將獲利極大化？AI助陣可優化年報酬25%

2020-01-29 18:42經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

年終獎金、春節紅包入袋後，確不知該如何理財，是許多社會新鮮人的困擾。這時，由人工智慧（AI）來助陣，便可有效優化報酬 ，讓錢滾錢更容易上手。

一般人投資關注的焦點不外乎是：要投資什麼、資金比重如何配置、如何操作等，在投資期間會不斷重複詢問這些問題，直到達成投資目標。工研院推出的理財機器人，透過AI技術幫忙理財，分析並解決前述投資問題，滿足青年、小資族的理財需求，更實現AI平民化的目標。

與現行大多數金融機構提供的「自動化投資」理財服務相比，工研院的「理財機器人」有何獨道之處？ 金融業採用的自動化投資，主要是靠人工來篩選投資標的，搭配投資理論及財務金融技術，最終由電腦程式達成投資自動化。工研院「理財機器人」則是透過AI深度學習，分析大量異質性的資料，包括交易資料、經濟指標等量化資料，以及政策報告等質化資料，運用多種模型進行市場方向預測。再由人機協同，建立精準的「機器人市場觀點」（Robo View），運用演算法篩選出投資市場與標的，並結合投資理論，進行資產配置和動態重配置，降低投資風險。

根據工研院開發團隊測試結果，在全球33個股債市場中，採用理財機器人篩選投資市場、再進行資產配置，報酬率贏過直接配置的機會超過8成，年報酬也有約25%的改善。另以演算法預測股票市場和債券市場未來方向，平均準確度也超過7成。

工研院「理財機器人」除了可以針對全球33個市場做篩選，找出最有獲利前景的市場投資。還能就篩選出的市場所有發行的基金，做進一步挑選，以找出未來報酬率較佳的基金。也就是不但幫你「選市」，也順帶幫你「選標的」！

此外，為滿足青年、小資族常用的單一基金定期定額理財需求，工研院「理財機器人」新研發單一基金定期不定額投資操作技術，AI機器人能自動建議：加碼、減碼、停扣，以及贖回單位，讓投資決策不再惱人。

工研院的理財機器人已與民營基金平台「鉅亨買基金」合作，推出「阿發總管」，是全台首創由國內設計的「懂配息、會進化」的機器人理財服務。

機器人工研院演算法

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