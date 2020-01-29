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武漢肺炎疫情升高 多家企業開工活動取消

2020-01-29 11:07聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

武漢肺炎疫情延燒，為落實防疫工作， 多家企業取消新春團拜等開工活動，以降低風險。

台彩公司原訂於明天於台北市「金時堂彩券行」舉辦「開工買彩券 新春好運到」發紅包活動，因為避免人群聚集增加感染疾病風險，取消此活動。

第一金融集團原訂明天上午於總行大禮堂舉辦新春團拜，由董事長廖燦昌率領各子公司高階長官一同互道恭喜拜好年，還要邀請來自宜蘭在地舞團「藝想臺灣劇團」獻上「金鼠踏鼓迎新年」精湛表演，財神爺跳加官並發送加持過的開運「鼠來寶」及發財錢母。不過，也因疫情因素而取消。

兆豐金融集團原訂照常舉行明天的新春團拜活動，只要求去過中國大陸或中國大陸回來的員工不要參加團拜活動，今天也決定取消。

彩券行疫情台彩第一金兆豐金

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