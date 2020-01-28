國安基金執行秘書阮清華 過年沒休假盯國際股市變化

新冠狀病毒引發嚴重肺炎疫情延燒，美國道瓊指數重挫、國際油金價格動盪，財政部次長阮清華身為國安基金執行秘書，在農曆過年期間沒敢放鬆，日日看盤，緊盯國際股匯及金融市場變化，隨時關心疫情對國際金融股匯市的衝擊，他今晚接受訪問時表示，30日國內開紅盤之後，會密切觀察台股，若短期出現不理性下跌，發生符合國安基金啟動護盤標準，不排除進場穩定金融市場秩序。

阮清華說，嚴峻的國際局勢下，台灣不可能獨善其身，短期內台股難免隨國際股市波動，但台灣的GDP持續成長、台商資金回流及美中貿易戰轉單效應發酵，支撐台股的基本面還是非常穩固，「這不只是信心喊話，而是各種數據都告訴我們，台股有強勁基本面支撐。」

中國大陸及港、台股市都休市，但美股指數反應大陸疫情嚴重性，國內投資人擔心台股開紅盤會受波及，阮清華呼籲投資人多看看台灣的基本面，因股市為經濟櫥窗，非理性下跌後，一定會回頭反應經濟基本面。

國安基金歷次執行任務均成功，國家一遇重大事件 ，例如1996年對岸飛彈威脅、1997年亞洲金融風暴，以及921大地震、上一次大陸的SARS引發台股重跌等，都會進場護盤，如今買進持股幾已出清，國安基金可隨時動用5,000億元銀彈護盤。