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純網銀比創意 徵斜槓通才

2020-01-29 01:04經濟日報 記者陳美君╱台北報導

今（2020）年國內將誕生三家純網銀，這三隻「鯰魚」入海，讓傳統金融業面臨諸多挑戰。純網銀加入競局，除了比拚創意，更要爭奪人才，因此，將來銀行樂天商銀與LINE Bank籌備處持續招募新血，有別於傳統金融業，純網銀更需要跨界的科技人才，以及具備創新概念的「斜槓通才」。

金管會主委顧立雄日前透露，三家純網銀裡，樂天商銀可望最先開業。樂天銀行預計在今年夏天對外營業，將來銀行則是下半年開門營運，LINE Bank預計6月上線，談到所需的人才種類，三家純網銀可謂大同小異。

將來銀行人資主管魏詩桓表示，將來銀行找尋人才除看重其本職學能外，也希望能具備三大特質，分別是結合過去經驗、預估未來趨勢的各領域「領先者（Pioneer）」；實踐從零到一、從無到有，具備在模糊狀態中亦能前進的超強大意志力「創造者（Creator）」；及樂於分享傳遞知識經驗、有著相信一加一大於二的正向熱情的「回饋者（Giver）」。截至今年底前，將來銀行預計招募的新進同仁，科技與非科技的比率接近「1:1」。對於金融系統分析師需求最高，對App及Web的開發人員次之。

樂天銀行則表示，「我們是一間從無到有的新銀行，除了金融與資訊系統相關職務，我們同時也需要各專業相關單位人才」。

樂天銀行強調，並未僅針對金融業或科技業進行找人才，招募的關鍵在於人選是否具備專業領域的知識及歷練，不侷限於單一領域而是斜槓通才，同時有著創新思維與勇於挑戰的態度。LINE Bank強調，IT、資安等人才需求最大，光是IT人力配置就接近一半。

另外，三家純網銀上線後將主打「生態圈」，需要的人才和傳統金融業有何不同？

將來銀行表示，無論是金融業或是科技業，只要是具備良好的本職學能，且能從用戶生活中找出足以改善服務和流程的，並能執行至落地的人才，都是將來銀行在找尋的好手，若能持有對現在的金融服務、產品抱持質疑並想改進心態，更是大大的加分項。

另外，進入5G時代，其高頻寬、低延遲、大連結的特性，將再透過AI、雲端、大數據、物聯網等技術擴大其運用，金融將更為普及，走入民眾的日常生活中，若對於未來深具想像力，並積極主動拓展相關領域的專業知識，無論是現有的金融業者，或是將於今年開業的將來銀行，都是急需人才。

將來銀行樂天商銀網銀

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