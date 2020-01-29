壽險業數位化 聚焦科技專長

隨著金融科技潮流興起，以及台灣逐漸邁向超高齡社會來臨，保險業愈來愈走向數位化、人工智慧與大數據分析，追求客製化保單，以及不只是壽險、健康而是人身加上資產的全方位的保障，在徵才上除了持續不斷招募年輕的保險新兵布建業務戰力的「人海戰術」外，也要求原有的部隊要「智慧賦能」轉型，訴求成為更專業化的財務顧問，同時大舉延攬科技人才加入，以協助公司走向科技的保險公司。

為延攬科技人才，壽險公司走向校園，如國泰金控旗下國泰人壽與國泰世華銀行日前進行CAP招募（CAP敏捷專案實習計畫 Cathay Agile Project），針對各大專院校資工、資管…等理工科系學生，開出實習職缺，有別於一般實習，CAP計畫讓學生當專案負責人，半年後會直接考核，如同一般正職員工，希望充實國泰金在FinTech、API生態圈、BOT虛擬助理、大數據/人工智慧等四大領域，共計開出62個實習職缺，總共吸引全台超過400位理工科系同學報名。

此外，為了協助業務團隊「科技賦能」、「智慧賦能」，中壽數位應用發展部副總經理宋健榮表示，找來國際電子大廠IBM給員工當顧問，已經將AI人工智慧應用在保險服務的標籤庫與行銷系統建立，讓各業務單位能透過標籤，針對客戶的基本資訊，例如性別、職業等進行區隔，更精準地向保戶行銷他們所需的保險產品。中壽的數位部門已經超過200人，但是總經理黃淑芬說這個人數還遠遠不夠，還要再多招募更多科技人才進來。

而富邦人壽也說2020年的徵才增員策略，將聚焦於五「力」。 包括業務同仁的業績實戰力、商品創新力、科技數位力、溫暖價值力、在地共好力，且持續推動組織成長。富邦更著重於健全體質發展。將強化整體金控資源之整合，擴大新進同仁活動量，穩定累積自己客源，使其有效提升產能及定著率。進而實現以人為本的服務願景，致力關懷在地、守護鄰里，形成社區支持新力量。

此外保險業已從保障轉型全方位的資產管理，國泰金總座李長庚近年來推動CFP（認證理財規劃師），他認為，儘管機器人理財日益發達，但可預見的將來，即五到十年內，機器人都不會取代理專、保險業務員等。