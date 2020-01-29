親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

壽險業數位化 聚焦科技專長

2020-01-29 01:09經濟日報 記者葉憶如／台北報導

隨著金融科技潮流興起，以及台灣逐漸邁向超高齡社會來臨，保險業愈來愈走向數位化、人工智慧與大數據分析，追求客製化保單，以及不只是壽險、健康而是人身加上資產的全方位的保障，在徵才上除了持續不斷招募年輕的保險新兵布建業務戰力的「人海戰術」外，也要求原有的部隊要「智慧賦能」轉型，訴求成為更專業化的財務顧問，同時大舉延攬科技人才加入，以協助公司走向科技的保險公司。

為延攬科技人才，壽險公司走向校園，如國泰金控旗下國泰人壽與國泰世華銀行日前進行CAP招募（CAP敏捷專案實習計畫 Cathay Agile Project），針對各大專院校資工、資管…等理工科系學生，開出實習職缺，有別於一般實習，CAP計畫讓學生當專案負責人，半年後會直接考核，如同一般正職員工，希望充實國泰金在FinTech、API生態圈、BOT虛擬助理、大數據/人工智慧等四大領域，共計開出62個實習職缺，總共吸引全台超過400位理工科系同學報名。

此外，為了協助業務團隊「科技賦能」、「智慧賦能」，中壽數位應用發展部副總經理宋健榮表示，找來國際電子大廠IBM給員工當顧問，已經將AI人工智慧應用在保險服務的標籤庫與行銷系統建立，讓各業務單位能透過標籤，針對客戶的基本資訊，例如性別、職業等進行區隔，更精準地向保戶行銷他們所需的保險產品。中壽的數位部門已經超過200人，但是總經理黃淑芬說這個人數還遠遠不夠，還要再多招募更多科技人才進來。

而富邦人壽也說2020年的徵才增員策略，將聚焦於五「力」。 包括業務同仁的業績實戰力、商品創新力、科技數位力、溫暖價值力、在地共好力，且持續推動組織成長。富邦更著重於健全體質發展。將強化整體金控資源之整合，擴大新進同仁活動量，穩定累積自己客源，使其有效提升產能及定著率。進而實現以人為本的服務願景，致力關懷在地、守護鄰里，形成社區支持新力量。

此外保險業已從保障轉型全方位的資產管理，國泰金總座李長庚近年來推動CFP（認證理財規劃師），他認為，儘管機器人理財日益發達，但可預見的將來，即五到十年內，機器人都不會取代理專、保險業務員等。

金控、銀行、保險業校園徵才 圖／經濟日報提供
金控、銀行、保險業校園徵才 圖／經濟日報提供
分享

國泰金控保險實習

延伸閱讀

壽險業新政策上路 主力商品與通路將大洗牌

武漢肺炎疫情擴大 保險業啟動因應法定傳染病相...

金鼠股／國泰金 收益喊衝

強化數位轉型 國泰金與9家新創公司合作創新實...

相關新聞

金控大徵才 喊MA年薪百萬

2020-01-29 01:06

公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11

純網銀比創意 徵斜槓通才

2020-01-29 01:04

若會計師因疫情延遲赴陸 上市櫃公司公告財報可延期

2020-01-28 15:46

小孩領紅包學理財 這一步最重要

2020-01-28 13:38

你單身還是快退休？ 年終獎金可以這樣用

2020-01-28 13:36

財神爺就在銀行 發財水攻略快學起來

2020-01-28 11:29

瑞興大三元外幣優惠專案 全年提領外幣現鈔免匯差手續費

2020-01-28 11:24

因武漢肺炎住院 三商美邦人壽醫療險有理賠

2020-01-28 11:14

新年快樂！四大財經首長來拜年

2020-01-27 12:25

3個箱子投發票 理財規劃師教你3原則累積財富

2020-01-27 11:50

退休理財如何事半功倍？ 定期定額搭配四大金律

2020-01-26 19:45

春節手機行動轉帳零負擔 「台灣Pay」搞定生活大小事

2020-01-26 16:54

年終獎金紅包怎麼理財規畫？近50％的人很茫然

2020-01-26 15:42

股債投資也能愛地球 解析ESG投資大趨勢

2020-01-26 12:54

金鼠紅包理財術 台股定期定額累積一桶金

2020-01-26 08:01

春節詐騙高峰期 掃碼、惡意連結新手法獲取帳戶、密碼

2020-01-25 17:32

「定期定額買股」費用最節省 小資族存股理財累積財富

2020-01-25 17:09

行動支付用戶達六成 「熟齡族」使用熱度大竄升

2020-01-25 11:39

壓歲錢也能養出第一桶金 年後開設兒童帳戶教育理財

2020-01-24 19:55

電子化支付普及率提升 中央造幣廠受災「生意」受重創

2020-01-24 13:53

2字頭鈔票沒人用 央行統計1千元鈔票市占率近6成

2020-01-24 13:32

春節金融機構ATM運作不休息 金管會全台實地抽測

2020-01-24 12:41

因應國際市場波動 期貨市場春節休市期調高保證金10%

2020-01-24 09:27

過年親友聚會注意 酒駕每次強制車險保費增3600元

2020-01-24 09:01

春節使用ATM留意五件事 財金公司：除夕避開尖峰時刻

2020-01-24 08:25

轉職潮 意外險須告知保險公司

2020-01-24 00:27

附卡消費交易金額 須通知正卡持有人

2020-01-23 23:51

春節出遊 金管會提醒投保相關旅遊保險

2020-01-23 11:48

法巴提醒房貸族 投保房貸壽險留愛不留債

2020-01-22 23:53

新年買保單 首選台幣計價

2020-01-22 23:47

保險新制上路 保戶保障升級

2020-01-22 23:46

保障型、美元商品 引領風騷

2020-01-22 23:46

武漢肺炎疫情升溫 亞幣升勢受壓抑

2020-01-22 23:33

名人書房／黃忠雄從《三體》看未來 另類思考 開創新局

2020-01-22 23:25

熱錢落跑 台幣重返30關

2020-01-22 23:01

武漢肺炎爆發 確診者住院醫療險可理賠

2020-01-22 17:39

武漢肺炎影響 台幣由強轉弱

2020-01-22 13:42

年終獎金該怎麼用？專家曝高CP值保險規劃3重點

2020-01-22 11:22
看更多

熱門文章

經濟部：即起至30日將釋出2270萬片口罩零售販賣

2020-01-28 17:25

美對鋼鋁產品加稅 衝擊台廠

2020-01-28 03:36

瑞興大三元外幣優惠專案 全年提領外幣現鈔免匯差手續費

2020-01-28 11:24

若會計師因疫情延遲赴陸 上市櫃公司公告財報可延期

2020-01-28 15:46

武漢肺炎延燒 學者：台灣經濟暫無大影響

2020-01-28 18:48

鴻海看好5G網通 5年後3產業新品市占看1成

2020-01-28 12:30

派員赴陸技術指導被罰 加補稅4,200萬元

2020-01-28 11:34

協和燃油機組陸續除役 擬砸1200億元華麗轉身

2020-01-28 12:24

你單身還是快退休？ 年終獎金可以這樣用

2020-01-28 13:36

吳敏求揭秘 旺宏靠大數據做好品質

2020-01-28 12:36

小孩領紅包學理財 這一步最重要

2020-01-28 13:38

財神爺就在銀行 發財水攻略快學起來

2020-01-28 11:29

台電電幻1號所30日開館 走春甩油好去處

2020-01-28 14:45

智慧經營／宏遠證券總經理林禎民 打造有溫度電子券商

2020-01-28 03:59

精打細算／旅遊族省錢祕技

2020-01-28 04:00

國安基金執行秘書阮清華 過年沒休假盯國際股市變化

2020-01-28 21:03

因武漢肺炎住院 三商美邦人壽醫療險有理賠

2020-01-28 11:14

品牌大觀／便利商店福袋經濟學

2020-01-28 04:00

武漢封城 電子業面臨斷鏈危機

2020-01-29 00:16

管理前哨站／創新與模仿

2020-01-28 04:01

在陸台廠動態／鴻海調整陸產線 台積生產正常

2020-01-29 00:16

我積體電路在東協市占率穩居第一 光學元件也竄升

2020-01-28 20:02

春節安心用水 水利署赴各水庫視察供水情形

2020-01-28 20:10

東協投資閃亮亮！我金融保險多投資星國 製造業往越南跑

2020-01-28 20:01

科技業景氣／2020 5G引領風騷

2020-01-28 23:56

科技業景氣／面板迎接春燕

2020-01-28 23:56

科技業景氣／晶圓廠產能緊

2020-01-28 23:56

科技業景氣／IC設計題材多

2020-01-28 23:56

傳統產業景氣／鋼鐵、水泥 營運後勁足

2020-01-29 00:16

科技業景氣／被動元件翻身

2020-01-28 23:56

科技業景氣／記憶體需求增

2020-01-28 23:56

傳統產業景氣／傳產迎新年 機械業現轉機

2020-01-29 00:16

科技業景氣／電子代工犀利

2020-01-28 23:56

上市櫃受疫情牽連 應發重訊

2020-01-28 23:18

金控大徵才 喊MA年薪百萬

2020-01-29 01:06

兩岸航班大幅縮減 恐擴及更多國際線

2020-01-28 23:56

傳統產業景氣／散裝航運前景樂觀

2020-01-29 00:16

公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11

企業接班啟動／鋼鐵新世代 開創新格局

2020-01-28 23:56

企業接班啟動／水泥 嘉泥張剛綸主導轉型

2020-01-28 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top