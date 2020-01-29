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公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11經濟日報 記者林子桓／台北報導

號稱鐵飯碗的公股銀行是許多社會新鮮人畢業後夢寐以求的工作機構，據統計，總計六間泛公股銀行預計今年將召募約2,400位左右新進員工，其中華南銀行第一銀行預計招募人數約500人以上，缺額仍以招募理財專員與一般行員居多。

據調查，第一銀行今年將招募577位新進員工，其中有342位於農曆年後會錄用、華南銀行規劃500至600位、合作金庫約440位，年後將有80位理專報到、彰銀與台灣企銀各約300位、兆豐銀預計小於200人，其中有120位已準備進用。其中，合作金庫與兆豐銀因前兩年都已逐漸補齊，因此今年的缺額沒有前兩年多。

近年來徵才新亮點就是資訊人才，因應新科技時代浪潮，公股銀行積極發展金融科技技術，每年不斷釋出資訊人才缺額，今年也不例外，各家銀行基本上都規劃招募30至50位資訊人才，將分派在數金、資安、資訊等相關部門。不過，公股銀行主管說，由於多數行業都需要資訊人才，所以在招募相關人才時，較為不易。

另一項新亮點就是儲備幹部（MA）招募，多數泛公股銀行也釋出約50位MA職缺，利用較高的薪酬制度與培訓機制，以招募更多的生力軍加入，主要是用來培養專業主管職缺為主，因陪訓制度完整且薪資較一般行員來得高，該職缺也受到許多海外歸國或社會新鮮人青睞，競爭也相對激烈。

戰後嬰兒潮世代的族群，逐漸已陸續享受退休人生，讓公股銀行近年來積極大舉徵才補缺，對於社會新鮮人或是想轉職的人，是一大喜訊，也因新進人員大幅引進錄用，讓老行庫平均年齡也逐漸下降，介於40至44歲之間，也為公股銀想主打年輕化、擺脫LKK印象，有一大幫助。

泛公股銀行2020徵才計畫 圖／經濟日報提供
泛公股銀行2020徵才計畫 圖／經濟日報提供
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華南銀行第一銀行

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