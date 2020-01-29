金控大徵才 喊MA年薪百萬

金控公司2020年大舉徵才，初估將徵求超過5.5萬名金融新兵，尤其年薪百萬的儲備幹部（MA），合計將開出約500個職缺，爭取優秀新血投入。徵才方向則是出現MA側重金融科技、海外市場兩大方向；中後台徵才需求漸緩；公股金控下銀行增員數減少等結構性變化。

迎接金鼠年，金控公司摩拳擦掌展開徵才準備，因應數位金融浪潮、純網銀將開業與國際化趨勢，多元背景、外語能力強的專才，捧「金」飯碗的機會大增。金融業營運質變之下，金融業徵才也更加集中資源在優秀的MA召募上，今年並顯著偏重「金融科技」、「海外營運」兩大領域，反映金控業獲利結構與營運重心的調整，因此不少大型金控公司徵求MA都鎖定這兩大重點。

由於各家金控徵求MA均採菁英與精兵制，因此員額都是在數十人水準，多則六、七十人，而為了搶到好人才，薪資待遇百萬水準，幾乎已成基本配備。就整體人才類別來看，壽險業務大軍仍是金融業今年徵才人數比重最高，光是國泰金旗下國壽業務人員就要徵2.8萬名，其他幾家旗下有大型壽險公司的金控，壽險徵才員額也都在三、五千人或超過6,000人之譜。

至於中後台人員，經歷這幾年洗錢防治強化、法遵要求嚴格下，前兩年金控徵才中後台人力大增，今年這部分的員額較無明顯增加，甚至部分金控還有減少。

除了MA徵才重心集中、中後台人員增幅趨緩外，今年金融業徵才另一個改變是，四家公股金控的徵才總員額出現減少，一改過去兩、三年大幅增員的作法。

大型公股金控高層分析，公股金控以銀行為核心，前兩年大退休潮與洗錢防制，使得銀行徵才規模必須增加，但經歷這三年徵才員額大增，多數公股行庫新血占總員工數比重已經來到約兩成左右，扭轉人力結構，因此今年四家公股金控下銀行徵才數都見縮減，兆豐銀並將減半。

包括中信、元大、永豐、開發等金控，都已經對外揭露將在金融科技、國際化相關領域上增加MA徵才，公股金控對於MA的徵求也格外重視，同樣祭出年薪百萬與民營金控拚場，而即使是沒有設置MA職稱的兆豐金，核心子公司兆豐銀國際化程度、海外據點數領先同業，針對儲備派外的人員，雖無MA職稱但也同樣給予較高的薪資待遇水準，以增加人才吸引力。元大金控為積極拓展海外業務，加速培養年輕世代，2020年MA召募員額從過去的20人增加至30人，並分為資本市場、國際營運及數位金融三大主軸，平均分布於投資銀行及法人金融、營運管理及國際營運、數位金融及金融交易等三大領域。過去召募的MA已有多位成為派駐海外的高層主管。

中信金日前宣布2020MA計畫新增「金融科技投資組」，甚至還首次讓在學的實習生也有機會提前錄取MA，希望徵求跨領域多元背景、中英文流利、通曉日語或東南亞語系的人才。

永豐金整體徵才規劃尚未底定，但因應海外發展需求，海外菁英召募專案已在去年底先行啟動，其中就涵蓋20名國際法金業務儲備幹部IMA（International Management Associate），以培養永豐銀海外企金人才。

合庫金在董事長雷仲達領軍下，近年獲利成長、排名提升外，增設海外分行與強化電子金融，因此特別強化MA召募並調高待遇，合庫金評估，MA除了學歷條件優異，本身自我要求較高、成就動機強，合庫金也特別要求要有多益800分的成績，以吸收外語能力佳的人才，厚實派外人才庫。