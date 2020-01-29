親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

金控大徵才 喊MA年薪百萬

2020-01-29 01:06經濟日報 記者夏淑賢／台北報導

金控公司2020年大舉徵才，初估將徵求超過5.5萬名金融新兵，尤其年薪百萬的儲備幹部（MA），合計將開出約500個職缺，爭取優秀新血投入。徵才方向則是出現MA側重金融科技、海外市場兩大方向；中後台徵才需求漸緩；公股金控下銀行增員數減少等結構性變化。

迎接金鼠年，金控公司摩拳擦掌展開徵才準備，因應數位金融浪潮、純網銀將開業與國際化趨勢，多元背景、外語能力強的專才，捧「金」飯碗的機會大增。金融業營運質變之下，金融業徵才也更加集中資源在優秀的MA召募上，今年並顯著偏重「金融科技」、「海外營運」兩大領域，反映金控業獲利結構與營運重心的調整，因此不少大型金控公司徵求MA都鎖定這兩大重點。

由於各家金控徵求MA均採菁英與精兵制，因此員額都是在數十人水準，多則六、七十人，而為了搶到好人才，薪資待遇百萬水準，幾乎已成基本配備。就整體人才類別來看，壽險業務大軍仍是金融業今年徵才人數比重最高，光是國泰金旗下國壽業務人員就要徵2.8萬名，其他幾家旗下有大型壽險公司的金控，壽險徵才員額也都在三、五千人或超過6,000人之譜。

至於中後台人員，經歷這幾年洗錢防治強化、法遵要求嚴格下，前兩年金控徵才中後台人力大增，今年這部分的員額較無明顯增加，甚至部分金控還有減少。

除了MA徵才重心集中、中後台人員增幅趨緩外，今年金融業徵才另一個改變是，四家公股金控的徵才總員額出現減少，一改過去兩、三年大幅增員的作法。

大型公股金控高層分析，公股金控以銀行為核心，前兩年大退休潮與洗錢防制，使得銀行徵才規模必須增加，但經歷這三年徵才員額大增，多數公股行庫新血占總員工數比重已經來到約兩成左右，扭轉人力結構，因此今年四家公股金控下銀行徵才數都見縮減，兆豐銀並將減半。

包括中信、元大、永豐、開發等金控，都已經對外揭露將在金融科技、國際化相關領域上增加MA徵才，公股金控對於MA的徵求也格外重視，同樣祭出年薪百萬與民營金控拚場，而即使是沒有設置MA職稱的兆豐金，核心子公司兆豐銀國際化程度、海外據點數領先同業，針對儲備派外的人員，雖無MA職稱但也同樣給予較高的薪資待遇水準，以增加人才吸引力。元大金控為積極拓展海外業務，加速培養年輕世代，2020年MA召募員額從過去的20人增加至30人，並分為資本市場、國際營運及數位金融三大主軸，平均分布於投資銀行及法人金融、營運管理及國際營運、數位金融及金融交易等三大領域。過去召募的MA已有多位成為派駐海外的高層主管。

中信金日前宣布2020MA計畫新增「金融科技投資組」，甚至還首次讓在學的實習生也有機會提前錄取MA，希望徵求跨領域多元背景、中英文流利、通曉日語或東南亞語系的人才。

永豐金整體徵才規劃尚未底定，但因應海外發展需求，海外菁英召募專案已在去年底先行啟動，其中就涵蓋20名國際法金業務儲備幹部IMA（International Management Associate），以培養永豐銀海外企金人才。

合庫金在董事長雷仲達領軍下，近年獲利成長、排名提升外，增設海外分行與強化電子金融，因此特別強化MA召募並調高待遇，合庫金評估，MA除了學歷條件優異，本身自我要求較高、成就動機強，合庫金也特別要求要有多益800分的成績，以吸收外語能力佳的人才，厚實派外人才庫。

徵才合庫金兆豐銀

延伸閱讀

財長談公股金控 有五個期待

兆豐銀年終獎金 八個月起跳

金控MA徵才戰 提前開打

財經觀點／金融科技管理 從消費者需求出發

相關新聞

公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11

壽險業數位化 聚焦科技專長

2020-01-29 01:09

純網銀比創意 徵斜槓通才

2020-01-29 01:04

若會計師因疫情延遲赴陸 上市櫃公司公告財報可延期

2020-01-28 15:46

小孩領紅包學理財 這一步最重要

2020-01-28 13:38

你單身還是快退休？ 年終獎金可以這樣用

2020-01-28 13:36

財神爺就在銀行 發財水攻略快學起來

2020-01-28 11:29

瑞興大三元外幣優惠專案 全年提領外幣現鈔免匯差手續費

2020-01-28 11:24

因武漢肺炎住院 三商美邦人壽醫療險有理賠

2020-01-28 11:14

新年快樂！四大財經首長來拜年

2020-01-27 12:25

3個箱子投發票 理財規劃師教你3原則累積財富

2020-01-27 11:50

退休理財如何事半功倍？ 定期定額搭配四大金律

2020-01-26 19:45

春節手機行動轉帳零負擔 「台灣Pay」搞定生活大小事

2020-01-26 16:54

年終獎金紅包怎麼理財規畫？近50％的人很茫然

2020-01-26 15:42

股債投資也能愛地球 解析ESG投資大趨勢

2020-01-26 12:54

金鼠紅包理財術 台股定期定額累積一桶金

2020-01-26 08:01

春節詐騙高峰期 掃碼、惡意連結新手法獲取帳戶、密碼

2020-01-25 17:32

「定期定額買股」費用最節省 小資族存股理財累積財富

2020-01-25 17:09

行動支付用戶達六成 「熟齡族」使用熱度大竄升

2020-01-25 11:39

壓歲錢也能養出第一桶金 年後開設兒童帳戶教育理財

2020-01-24 19:55

電子化支付普及率提升 中央造幣廠受災「生意」受重創

2020-01-24 13:53

2字頭鈔票沒人用 央行統計1千元鈔票市占率近6成

2020-01-24 13:32

春節金融機構ATM運作不休息 金管會全台實地抽測

2020-01-24 12:41

因應國際市場波動 期貨市場春節休市期調高保證金10%

2020-01-24 09:27

過年親友聚會注意 酒駕每次強制車險保費增3600元

2020-01-24 09:01

春節使用ATM留意五件事 財金公司：除夕避開尖峰時刻

2020-01-24 08:25

轉職潮 意外險須告知保險公司

2020-01-24 00:27

附卡消費交易金額 須通知正卡持有人

2020-01-23 23:51

春節出遊 金管會提醒投保相關旅遊保險

2020-01-23 11:48

法巴提醒房貸族 投保房貸壽險留愛不留債

2020-01-22 23:53

新年買保單 首選台幣計價

2020-01-22 23:47

保險新制上路 保戶保障升級

2020-01-22 23:46

保障型、美元商品 引領風騷

2020-01-22 23:46

武漢肺炎疫情升溫 亞幣升勢受壓抑

2020-01-22 23:33

名人書房／黃忠雄從《三體》看未來 另類思考 開創新局

2020-01-22 23:25

熱錢落跑 台幣重返30關

2020-01-22 23:01

武漢肺炎爆發 確診者住院醫療險可理賠

2020-01-22 17:39

武漢肺炎影響 台幣由強轉弱

2020-01-22 13:42

年終獎金該怎麼用？專家曝高CP值保險規劃3重點

2020-01-22 11:22
看更多

熱門文章

經濟部：即起至30日將釋出2270萬片口罩零售販賣

2020-01-28 17:25

美對鋼鋁產品加稅 衝擊台廠

2020-01-28 03:36

瑞興大三元外幣優惠專案 全年提領外幣現鈔免匯差手續費

2020-01-28 11:24

若會計師因疫情延遲赴陸 上市櫃公司公告財報可延期

2020-01-28 15:46

武漢肺炎延燒 學者：台灣經濟暫無大影響

2020-01-28 18:48

鴻海看好5G網通 5年後3產業新品市占看1成

2020-01-28 12:30

派員赴陸技術指導被罰 加補稅4,200萬元

2020-01-28 11:34

協和燃油機組陸續除役 擬砸1200億元華麗轉身

2020-01-28 12:24

你單身還是快退休？ 年終獎金可以這樣用

2020-01-28 13:36

吳敏求揭秘 旺宏靠大數據做好品質

2020-01-28 12:36

小孩領紅包學理財 這一步最重要

2020-01-28 13:38

財神爺就在銀行 發財水攻略快學起來

2020-01-28 11:29

台電電幻1號所30日開館 走春甩油好去處

2020-01-28 14:45

智慧經營／宏遠證券總經理林禎民 打造有溫度電子券商

2020-01-28 03:59

精打細算／旅遊族省錢祕技

2020-01-28 04:00

國安基金執行秘書阮清華 過年沒休假盯國際股市變化

2020-01-28 21:03

因武漢肺炎住院 三商美邦人壽醫療險有理賠

2020-01-28 11:14

品牌大觀／便利商店福袋經濟學

2020-01-28 04:00

武漢封城 電子業面臨斷鏈危機

2020-01-29 00:16

管理前哨站／創新與模仿

2020-01-28 04:01

在陸台廠動態／鴻海調整陸產線 台積生產正常

2020-01-29 00:16

我積體電路在東協市占率穩居第一 光學元件也竄升

2020-01-28 20:02

春節安心用水 水利署赴各水庫視察供水情形

2020-01-28 20:10

東協投資閃亮亮！我金融保險多投資星國 製造業往越南跑

2020-01-28 20:01

科技業景氣／2020 5G引領風騷

2020-01-28 23:56

科技業景氣／面板迎接春燕

2020-01-28 23:56

科技業景氣／晶圓廠產能緊

2020-01-28 23:56

科技業景氣／IC設計題材多

2020-01-28 23:56

傳統產業景氣／鋼鐵、水泥 營運後勁足

2020-01-29 00:16

科技業景氣／被動元件翻身

2020-01-28 23:56

科技業景氣／記憶體需求增

2020-01-28 23:56

傳統產業景氣／傳產迎新年 機械業現轉機

2020-01-29 00:16

科技業景氣／電子代工犀利

2020-01-28 23:56

上市櫃受疫情牽連 應發重訊

2020-01-28 23:18

金控大徵才 喊MA年薪百萬

2020-01-29 01:06

兩岸航班大幅縮減 恐擴及更多國際線

2020-01-28 23:56

傳統產業景氣／散裝航運前景樂觀

2020-01-29 00:16

公股銀換新血 召喚資訊高手

2020-01-29 01:11

企業接班啟動／鋼鐵新世代 開創新格局

2020-01-28 23:56

企業接班啟動／水泥 嘉泥張剛綸主導轉型

2020-01-28 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top