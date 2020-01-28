若會計師因疫情延遲赴陸 上市櫃公司公告財報可延期

金管會提醒上市櫃公司，如於農曆春節期間因該事件發生重大影響財務業務狀況，應於1月30日開盤前於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。 聯合報系資料照片 分享 facebook

因應近期嚴重特殊傳染性肺炎疫情，金融監督管理委員會提醒上市櫃公司，如於農曆春節期間因該事件發生重大影響財務業務狀況，應於1月30日開盤前於公開資訊觀測站發布重大訊息說明，落實資訊公開相關規定，以利投資人進行判斷。

金管會表示，因應疫情的發展，會計師事務所派遣同仁赴大陸執行審計工作時，應充分考量同仁的安全，若因此延後赴大陸的時程，致上市櫃公司無法於規定期限內公告申報108年度財務報告時，公司得依「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第4條第1項第1款「遭受地震、水災或其他不可抗力之因素」及第2項規定，檢具無法如期公告申報之理由、證明資料及擬展延之期限，向金管會申請核准。