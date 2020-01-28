小孩領紅包學理財 這一步最重要

孩子日常很少有機會支配整筆金錢，過年正是學習理財的最佳時機，台北富邦銀行建議家長年後首要之務就是先為孩子到銀行開設兒童帳戶並把紅包存入。

北富銀說，當孩子擁有自己的帳戶、存摺與資產，會比較容易對金融產生好奇與責任感，有助於後續教育。開戶後則可多利用銀行的行動工具，陪伴孩子隨時查閱資產情況，在日常生活中養成關注理財的習慣。

北富銀「富邦行動銀行」APP中提供了完整的親子理財功能，除了一般帳戶查詢及理財產品申購外，還設計有「e家付」行動支付零用錢、「邦你存」建立理財計畫等，是家庭進行親子交流與理財教育非常實用的工具。

北富銀提醒家長，理財教育中最重要的一環就是風險管理，除了儲蓄和投資外，保險也是控制財務風險十分基礎的工具。父母可以陪孩子先把紅包均分成三等份，分別投入於定存、基金與保險中，不僅能讓孩子了解不同理財工具之間的差異，還可學習到資產配置與分散風險的重要。