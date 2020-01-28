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小孩領紅包學理財 這一步最重要

2020-01-28 13:38聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

孩子日常很少有機會支配整筆金錢，過年正是學習理財的最佳時機，台北富邦銀行建議家長年後首要之務就是先為孩子到銀行開設兒童帳戶並把紅包存入。

北富銀說，當孩子擁有自己的帳戶、存摺與資產，會比較容易對金融產生好奇與責任感，有助於後續教育。開戶後則可多利用銀行的行動工具，陪伴孩子隨時查閱資產情況，在日常生活中養成關注理財的習慣。

北富銀「富邦行動銀行」APP中提供了完整的親子理財功能，除了一般帳戶查詢及理財產品申購外，還設計有「e家付」行動支付零用錢、「邦你存」建立理財計畫等，是家庭進行親子交流與理財教育非常實用的工具。

北富銀提醒家長，理財教育中最重要的一環就是風險管理，除了儲蓄和投資外，保險也是控制財務風險十分基礎的工具。父母可以陪孩子先把紅包均分成三等份，分別投入於定存、基金與保險中，不僅能讓孩子了解不同理財工具之間的差異，還可學習到資產配置與分散風險的重要。

若壓歲錢金額沒有達到基金與保險的最低申購單位，則正是家長創造理財參與感的好機會，父母可補足差額並向子女說明費用組成。因為親子都有出資，日後就可以順理成章找孩子一同討論損益，不會讓孩子有「被關切」的壓力，對於推動理財教育有很好的效果。

孩子日常很少有機會支配整筆金錢，過年正是學習理財的最佳時機，台北富邦銀行建議家長...
孩子日常很少有機會支配整筆金錢，過年正是學習理財的最佳時機，台北富邦銀行建議家長年後首要之務就是先為孩子到銀行開設兒童帳戶並把紅包存入，當孩子擁有自己的帳戶、存摺與資產，會比較容易對金融產生好奇與責任感，有助於後續教育的進行。開戶後則可多利用銀行的行動工具，陪伴孩子隨時查閱資產情況，在日常生活中養成關注理財的習慣。圖／北富銀提供
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孩子日常很少有機會支配整筆金錢，過年正是學習理財的最佳時機，台北富邦銀行建議家長...
孩子日常很少有機會支配整筆金錢，過年正是學習理財的最佳時機，台北富邦銀行建議家長年後首要之務就是先為孩子到銀行開設兒童帳戶並把紅包存入，當孩子擁有自己的帳戶、存摺與資產，會比較容易對金融產生好奇與責任感，有助於後續教育的進行。開戶後則可多利用銀行的行動工具，陪伴孩子隨時查閱資產情況，在日常生活中養成關注理財的習慣。圖／北富銀提供
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