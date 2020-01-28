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大三元外幣優惠專案 全年提領外幣現鈔免匯差手續費

2020-01-28 11:24經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

新台幣持續走強，分批買進美元與日圓正夯，瑞興銀行加碼續推「瑞興大三元外幣優惠專案」，提供客戶全年度不限次數提領美元、日圓與人民幣現鈔均免收匯差手續費的優惠。

瑞興銀行國外部經理吳元芳表示，自2019年「瑞興大三元外幣優惠專案」一年多來，瑞興銀外幣帳戶之開戶數每月穩定增加，與前一年度相比，開戶人數成長達137%，其中又以對美元與日圓之提領需求最多。

吳元芳說，通常民眾於農曆年節前後會有較強烈之外幣理財需求，不論是重新審視保單與資產配置，或是安排國外旅遊，趁匯率價格較低的時間點分批買入，累積下來之匯差金額不容小覷。

據日本政府觀光局(JNTO)統計資料顯示，台灣民眾2018年赴日之人均旅行支出為12萬7,579日圓，若以去年日圓相對高點和近期低點之匯率換算下來，匯差足足可達新台幣3,000元。

吳元芳指出，許多人往往到了出國前才想到要兌換外幣，如此一來很容易錯過最佳換匯時機。「瑞興大三元外幣優惠專案」提供客戶全年度不限次數提領美元、日圓與人民幣現鈔免收匯差手續費優惠，對於出國次數頻繁之商務人士及旅客，趁著相對低檔之價格，在世界各地皆能以銀行提供之手機理財服務APP即時購入外幣，待每次行前提領現鈔即可，長期下來可省下相當可觀之匯差與手續費費用。

持有外幣保單者，若以定期定額存款概念，於匯率低檔時分批買進美元來支應保費支出，不僅能提升保單投資績效之外，亦能同步賺取外幣存款利息，以現階段活存利率來看美元有0.33%，人民幣則有0.35%，若以長期來看，美元及人民幣一年期定存利率則分別達1.45%與2%。

吳元芳表示，外幣提領免匯差手續費的優惠過去通常只限銀行高端客戶方能享有，現在只需持有瑞興銀外幣帳戶並開啟網銀功能，即可享有VIP等級優惠，大三元外幣現鈔提領免手續費優惠專案目前僅適用於美元、日圓、人民幣三種市場主要流通貨幣，每日免費提領額度為等值2,000美元，全年度不限次數提領。

銀行推出外幣優惠專案，提供客戶全年度不限次數提領美元、日圓與人民幣現鈔均免收匯差...
銀行推出外幣優惠專案，提供客戶全年度不限次數提領美元、日圓與人民幣現鈔均免收匯差手續費之優惠。圖／瑞興銀行提供
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