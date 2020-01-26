退休理財如何事半功倍？ 定期定額搭配四大金律

在高齡化、少子化、長照安養等議題受到關注，隨著平均壽命延長，退休後開銷勢必增加，退休理財成為每個人都會面臨的必修課業，理財專家建議，退休金準備越早開始越好，搭配好的機制更有助於提升理財效果，例如以定期定額長期穩定投入，搭配漲多停利、下跌不停扣等等的進階策略，更能在符合人性的情況下，循序漸進累積退休資產。

面對退休理財動輒長達數十年的投資大計，不少投資人會採用定期定額策略，期望透過時間複利的效果逐步累積退休資產，定期定額的優勢在於能有紀律攤平投資成本，但若要維持二、三十年定期定額不間斷，對人性而言也是一大挑戰。

群益投信私校退撫儲金經理人吳政澤指出，若能進一步採行定期定額四大金律，有望使投資人擁有更高效率的定期定額投資成果，退休金準備事半功倍，以下為定期定額四大金律：

金律一：堅持扣長期，至少維持3年，根據過往經驗，正報酬機會可望達6成以上。

金律二：漲多要停利，當漲幅已超過停利目標，適時獲利了結、落袋為安。

舉例而言，單一區域和單一新興國家股市的波動相對較大，因此設定停利機制更符合投資效益，若投資人自2010年開始定期定額拉美股市相關基金，並於獲利15%時停利再續扣，至今年11月底停利次數為兩次，累積報酬率達14.97%，倘若都不停利，同期間累計報酬僅有1.26%。

金律三：下跌不停扣，即使扣在相對高點，在下跌段也不停扣，攤平效果佳，當市場反彈，長期累積的單位數可望讓報酬加速逆轉勝。

金律四：逢低再加碼，當跌幅超過可承受範圍，不停扣且再加碼，有望提早創造轉歸為盈的機會。