親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

避免肺炎疫情擴散 移民署今起停發小三通落地簽

才宣布就轉彎？廣東汕頭市收回「封城」通告

年終獎金紅包怎麼理財規畫？五成的人很茫然

2020-01-26 15:42經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

過年收到年終獎金或是紅包，打算怎麼運用？根據中信銀行「2020新春理財調查」，逾八成五民眾希望銀行提供2020年金融市場資訊及投資方向，近五成民眾憂慮「不知如何理財累積資金」。

根據調查結果，近八成民眾表示可能會有年終獎金，主要將年終獎金用於子女教育金、累積資金規劃（如購屋）與退休規劃等投資理財。

調查研究發現，年終獎金的理財規劃，近五成民眾會使用股票、基金、ETF等理財工具，幫助自己累積資金。

中信銀行表示，多數風險性資產近期頻創新高，「轉機與危機並存」、「市場高波動」是金鼠年的市場特性，可以利用中信銀行「智動GO」線上智能理財服務，按照投資人的設定策略，自動調整投資部位，發揮理財服務設定的「趨吉避凶」功能，穩健掌握金鼠年行情。

另一方面，喜愛以外幣作為理財工具的客戶，中信銀行建議維持美元為核心外幣配置。從中美貿易戰、全球景氣復甦與美國總統大選等角度觀察，美元動能雖然放緩，但仍具備利率優勢。

對於退休規劃未雨綢繆的客戶，中信銀行建議，不妨提撥年終獎金10%作為退休準備，同時檢視年度保費與保障，及早進行退休規劃，可承受的風險相對較高。

「2020新春理財調查」針對中信銀行財富管理客戶進行網路問卷調查，調查時間自2019年12月18日至30日止，有效樣本772份。

調查顯示，約五成的人領到年終獎金不知該如何理財規畫累積資金。圖/仝澤蓉攝影
調查顯示，約五成的人領到年終獎金不知該如何理財規畫累積資金。圖/仝澤蓉攝影
分享

中信銀行退休規劃年終獎金

延伸閱讀

下大雨又有疫情陰影 屏東民眾戴口罩也要領總統...

金鼠紅包理財術 台股定期定額累積一桶金

賴清德嘉市城隍廟發紅包 防疫廟方用酒精消毒民...

「定期定額買股」費用最節省 小資族存股理財累...

相關新聞

春節詐騙高峰期 掃碼、惡意連結新手法獲取帳戶、密碼

2020-01-25 17:32

2字頭鈔票沒人用 央行統計1千元鈔票市占率近6成

2020-01-24 13:32

股債投資也能愛地球 解析ESG投資大趨勢

2020-01-26 12:54

「定期定額買股」費用最節省 小資族存股理財累積財富

2020-01-25 17:09

行動支付用戶達六成 「熟齡族」使用熱度大竄升

2020-01-25 11:39

壓歲錢也能養出第一桶金 年後開設兒童帳戶教育理財

2020-01-24 19:55

電子化支付普及率提升 中央造幣廠受災「生意」受重創

2020-01-24 13:53

春節金融機構ATM運作不休息 金管會全台實地抽測

2020-01-24 12:41

因應國際市場波動 期貨市場春節休市期調高保證金10%

2020-01-24 09:27

過年親友聚會注意 酒駕每次強制車險保費增3600元

2020-01-24 09:01

春節使用ATM留意五件事 財金公司：除夕避開尖峰時刻

2020-01-24 08:25

轉職潮 意外險須告知保險公司

2020-01-24 00:27

附卡消費交易金額 須通知正卡持有人

2020-01-23 23:51

春節出遊 金管會提醒投保相關旅遊保險

2020-01-23 11:48

法巴提醒房貸族 投保房貸壽險留愛不留債

2020-01-22 23:53

新年買保單 首選台幣計價

2020-01-22 23:47

保險新制上路 保戶保障升級

2020-01-22 23:46

保障型、美元商品 引領風騷

2020-01-22 23:46

武漢肺炎疫情升溫 亞幣升勢受壓抑

2020-01-22 23:33

名人書房／黃忠雄從《三體》看未來 另類思考 開創新局

2020-01-22 23:25

熱錢落跑 台幣重返30關

2020-01-22 23:01

武漢肺炎爆發 確診者住院醫療險可理賠

2020-01-22 17:39

武漢肺炎影響 台幣由強轉弱

2020-01-22 13:42

年終獎金該怎麼用？專家曝高CP值保險規劃3重點

2020-01-22 11:22

把握時間！銀行臨櫃換新鈔今日最後一天

2020-01-22 11:17

春節期間金融服務不打烊 金管會下令銀行採取五措施

2020-01-22 09:39

職業工會、漁會加保，如此做才能確保領得到勞保給付

2020-01-22 09:15

落實職場性別平等獲肯定 元大金入選彭博性別平等指數

2020-01-22 04:15

彰銀案有解？台新出招 添彈性處理空間

2020-01-22 00:23

「彰銀案」價格近了...蔡政府應表態

2020-01-22 00:22

開發金設生醫基金 射三箭

2020-01-22 00:21

金控今年獲利 惠譽預估微降

2020-01-22 00:21

上市櫃持股5％股東 須按季揭露

2020-01-22 00:21

產險龍頭富邦攻碎片式商機 首次承保棲蘭超馬

2020-01-22 00:21

產險業去年簽單保費衝1,763億新高 富邦產總座估今年還將成長5%

2020-01-22 00:04

外幣保單銷售 全面降溫

2020-01-21 22:54

智慧經營／唐雲益3R投資心法 拉高績效

2020-01-21 22:49

附卡刷逾5千元須通知正卡人 新制即起上路

2020-01-24 00:22
看更多

熱門文章

「定期定額買股」費用最節省 小資族存股理財累積財富

2020-01-25 17:09

金鼠紅包理財術 台股定期定額累積一桶金

2020-01-26 08:01

春節詐騙高峰期 掃碼、惡意連結新手法獲取帳戶、密碼

2020-01-25 17:32

保險不是買了就好 專家建議金鼠年保單健檢3重點

2020-01-26 10:58

推動新創國際鏈結 貿協將前進全球20大新創生態城市

2020-01-25 18:39

股債投資也能愛地球 解析ESG投資大趨勢

2020-01-26 12:54

水泥廠投入節能復育 打造企業綠色形象

2020-01-26 10:10

開放銀行第2階段開放消費者資料 專家提建言

2020-01-26 11:12

東協商機風起雲湧 台商各顯神通

2020-01-26 10:03

看好中東醫療器材市場 明基三豐參加杜拜國際醫療展

2020-01-26 15:24

不只有年貨 迪化街文創小店、咖啡廳都吸睛

2020-01-26 10:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top