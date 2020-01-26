股債投資也能愛地球 解析ESG投資大趨勢

從2018年的美國加州大火、2019年的亞馬遜雨林大火，到不久前的澳洲叢林大火，顯示了關注氣候變遷問題的急迫性和必要性。除了從日常生活中落實減碳，將ESG納入投資考量也是一種愛地球的方式。

ESG正夯，到底什麼是ESG?

ESG就是環境保護(Environmental)、社會責任(Social)與公司治理(Governance)這三個英文字的縮寫，也是當今華爾街和法人投資圈最熱門的英文縮寫。

目前ESG的全球永續投資浪潮

已在歐美地區吹響號角，永續投資是指將ESG等與企業永續經營相關的因子，整合到投資流程及決策中。

柏瑞投信表示，目前這股良心投資浪潮，已經開始吹向亞洲。根據全球永續投資聯盟(GSIA)統計，日本2018年ESG投資額上升到全球第3名，相較2016年成長4倍，增速居全球之冠。

在台灣，2019年1月台灣證交所也配合GRI發布準則，已公告修訂「上市公司編制與申報企業社會責任報告書作業辦法」。可以預見，高ESG企業會逐漸獲得青睞，不ESG的企業終將會被資金淘汰。

企業落實永續經營狀況也將成為銀行評估信用的主要依據。目前國際3大信用評等機構穆迪、惠譽及標準普爾，都已將ESG納入評估模型。2018年11月，永續會計準則委員會(SASB)推出全球首套永續發展會計準則，美國華爾街於2019年也開始推出ESG相關指數。

柏瑞投信表示，從ESG的角度還能去檢視一間企業，還可獲得更全面的資訊、提前發現財報上看不出來的風險。

ESG投資可對環境和社會帶來正面影響，其各面向所討論的議題如下：

環境保護(Environmental)方面：包含氣候變遷及碳排放、空氣及水污染、生物多樣性、森林濫伐、能源效率、廢棄物管理和水資源稀缺。

社會關懷(Social)方面：包含客戶滿意度、資料保護及隱私、性別及群體多元、員工參與、社群關係、人權與勞動條件。

公司治理(Governance)方面：包含董事會組成、審計委員會架構、賄絡及貪汙、高層薪酬、政府遊說、政治捐獻、吹哨人制度。

過去ESG議題在股票投資上有較為廣泛的接受及應用，但MSCI指出，ESG債券的投資運用亦正持續成長，此類策略未來反而有非常大的潛在成長空間，成為ESG投資的新藍海。

根據全球永續投資聯盟統計(GSIA)，截至2018年底，ESG固定收益投資占全球永續投資策略的資產比重為36%，正逐漸靠近ESG股票投資占比的51%。

另方面，根據投資研究機構巴克萊(Barclays)的分析顯示，公司治理評分高的債券遭到降評的風險較小，故將ESG運用在投資上，亦有機會能幫助投資人進一步控管債券風險。