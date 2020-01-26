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金鼠紅包理財術 台股定期定額累積一桶金

2020-01-26 08:01聯合報 記者鄒秀明／即時報導

邁入金鼠年，如何將金鼠精明銳利的特質發揮到淋漓盡致，農曆鼠年的紅包理財術不妨運用券商台股定期定額平台，做為鼠年新春理財的第一響炮。回顧2019年，台股全年上漲23％，位居亞洲主要股市第一位，創下2010年以來漲幅最大表現，證券業者表示，投資股票也能透過定期定額投資的方式，不僅長期可降低投資風險，規律扣款更能達到為自己或家庭資產累積一桶金的財務目標。

國泰證券年前發表投資展望，提出2020年全球經濟預期呈現「低增長、低通膨、低利率」，台股則有三高效應：「高殖利率、GDP走高以及產業升級推升企業獲利再增長」等。伴隨著主管機關近年來積極推廣普惠金融服務，國泰證券所推出的各項簡單便利好用的線上服務App，如「股票快選App」及「線上開戶App」等，至今已挖掘出一群沒有時間卻很想投資的族群。

國泰證券推出只要一千元起，就能定期定額買台股服務，再結合流暢的線上服務體驗，成功解決客戶「沒錢沒時間」的痛點。根據內部統計數據，截至2019年底，國泰證券第四季單月定期定額交易金額逐月走高，占整體台股定期定額市場成交比重已來到兩成，以目前國內證券商僅12家提供定期定額買台股的業務，國泰證券已然名列前茅。

展望2020年，國泰證券表示，看好投資人對於定期定額買台股的需求將持續高漲，更選擇讓利給客戶，目前定期定額買股標的為47檔台灣50成分股及12檔涵蓋美中台的ETF，單筆申購金額一萬元以內，手續費1元，用意在於鼓勵更多小資投資族群藉由定期定額買台股，長期下來一起分享大型績優企業獲利成長的果實。

善用過年紅包，還可以學習理財。圖／報系資料照
善用過年紅包，還可以學習理財。圖／報系資料照
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台股國泰高殖利率

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