「定期定額買股」費用最節省 小資族存股理財累積財富

農曆春節來到，年終獎金、壓歲錢歡喜入袋，除了好好犒賞自己與家人外，證券商建議善用剩下的的錢，為了不給自己造成負擔，小資族可利用「存股理財」方式善用資金，年後透過證券商定期定額買股方案，利用時間複利的加乘效果，讓小錢累積成大財富。

去年起台股開放證券商承做投資人「定期定額」買股方案，不少證券商都推出存股方案，每月最少只要一千或三千元，依各家方案門檻不同，可挑選適合的股票、ETF(指數型基金)等當成定期定額存股標的，且費用節省，跟股票交易一樣，僅有手續費（最多0.1425%）及賣出時收取交易稅（股票 0.3%、ETF 0.1%）。

凱基證券表示，即使近年來金融市場震盪加劇，但台股依舊是新興亞洲市場中相對抗跌的股市，適合做為存股標的。目前台股擁有多項優勢包括本益比低(全球排名第五)、殖利率高(全球排名第二)及企業成長性佳等，例如0050台灣50ETF，若在成立初期就每月定期投入一萬元，至今可以累積出345萬，年化的投報率大約6%~7%，投資效益相當優異。

凱基證券建議，投資人在存股期間更可結合台股借券服務，將持有的股票做出借，額外再賺取出借收入，活化閒置股票部位，如此可一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益。

凱基證券表示，提供的投資標的超過200檔，居同業之冠；為了讓投資人也能輕鬆佈局國際股市投資，定期定額的投資範圍除台股股票及ETF、基金商品外，更擴增至美股ETF。