2020年房地產運勢肖猴最佳 這生肖小心踩地雷

新的一年來到，根據易經風水命理老師蔡上機「2020開運天書」指出，金鼠年肖猴、雞，狗、豬，都有不錯房地產運勢，肖猴尤佳。肖鼠、牛、虎、龍、馬則要特別注意，肖虎要小心踩到地雷。

2020肖鼠房地產運勢

1. 注意居住環境、房屋土地的問題，有是非口舌糾紛事件。小心房地產買賣租賃，可能有詐欺違法情事，甚至引發官司訴訟。生於1936、1996丙子，1948、2008戊子，1972壬子年且冬至前生者更甚。

2. 父母與家產、不動產或家務事，會有是非糾葛衝突磨擦事件發生。尤其父母生肖屬牛、兔、龍且冬至前出生者，更甚。

3. 從事地產的工作者或業者，小心在工作職場事業上，有是非口舌、衝突糾紛、流血事件、厄運的發生，或有買賣、產權、合約、品質、保固糾葛，或因前述衍生官司訴訟。生於1948、2008戊子年且冬至前生者更甚。

2020肖牛房地產運勢

1. 出國遠行，或旅居外地海外，居住上小心有災難的發生，或發生嚴重的金錢損害。尤其生於1925乙丑，1937、1997丁丑年，且冬至前生者，更為不利。本年只要能夠避開所有的一切凶事，就是趨吉，就是好運。

2. 海外房地產投資，小心因環境地域不當，或海外文書契約證件有問題。房地產買賣，注意契約文書證件問題，或被欺、瞞詐、欺設圈套。生於《1949、2009己丑、1961辛丑》年，且冬至前生者，更為不利。

3. 注意家產、家務事有金錢財務糾紛，或與父母親發生衝突磨擦或不睦情事。生於1973癸丑、1949、2009己丑、1961辛丑，及父母生肖屬鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、羊、雞、狗、豬，且都在冬至前生者，更為不利。

2020肖虎房地產運勢

1. 小心房屋、居家、環境，或家務事中，出現無預警的意外災害禍事，例如房屋受損，居家環境有災禍之事，家中跌倒受傷，家人發生衝突吵架，導致損耗金錢。生於1950庚寅，1938、1998戊寅年，且冬至前生者更甚。

2. 買賣房地產，特小心產權、契約，及環境、品質、保固，買賣中間人等問題，出亂子蒙受金錢損害。尤其生於1926、1986丙寅，1950庚寅年，對方生肖屬鼠、虎、蛇、馬、羊、雞，且冬至前生者更甚。

3. 海內外房地產業，有利可圖。尤其買空放空轉手操作，不存貨囤貨的交易，趁超低價收購不良債權資產，獲利高賺大錢。

4. 房地產經營小心踩地雷，或運作時間太攏長，夜長夢多出現環境人為變化，一夕之間豬羊變色，遭逢巨變。產權確認，市場價值穩定性，參與人事，要完全掌握，以防不測。

5. 房地產職業面臨三天曬網一天打魚，有一天沒一天的常態，一年成交恐沒多件，但專做大案或高獲利件，一有收益足以維繫年營收，或長期之生計。以上有利1974甲寅，1938、1998戊寅，不利1926、1986丙寅，1950庚寅年，且冬至前生者。

2020肖兔房地產運勢

1. 可從事房地產職業，但不宜自己進場吃貨，投錢投資房地產買賣，以免套牢或囤貨滯銷，造成資金周轉運轉不靈。

2. 同居關係的戀情，或因居住生活、房屋置產、家務事的糾紛，最易發生危險，小心在家發生衝突，導致不幸的事件。以上尤其生於1987丁卯，1939、1999己卯，1951辛卯年，又對方生肖屬牛、兔、龍、蛇、馬、羊，且冬至前生者更甚。

3. 本年如有置產，不排除會登記在配偶名下。如與配偶共同創業，或在職場上共事工作，兩人彼此的職場權力關係，也都會在配偶身上。尤其生於1987丁卯年，且冬至前生者更甚。

2020肖龍房地產運勢

1. 在簽字文書件契約或擔保背書，容易出錯出包，特要謹慎。若發生房屋房事居住家務事，最為麻煩棘手。

2. 房地產恐有嚴重差錯糾紛，尤其海外資產買賣。居家外宿或出國，居住處所，小心發生嚴重火電爆炸地震建物倒塌危險，或其他居住地流血傷害蒙難事件，或因房地產招來殺身之禍。以上生於1964甲辰，1952壬辰年，且冬至前生者更甚。

3. 有家產者，本年有機得自父母的錢財。如父母年邁，身體健康危急，則可得自父母財產的贈與。

4. 感情戀情可以幫助帶旺到自己的金錢財運，尤其是房屋居住之所的財產，但要注意因此而衍生出事後的糾紛衝突，尤其是同居關係，甚至有嚴重的傷害或流血事件，鬧上官司。以上尤其對方生肖屬蛇、羊、猴、狗、豬且冬至前生者，更甚。

2020肖蛇房地產運勢

1. 外出住房居家或家務事，注意意外事件。有家產者又子女已成年或己年邁，恐向己爭家產，尤其生於1953癸巳年，且冬至前生者更要小心。成年有經濟能力的子女中，會供己生活物質，給己旅遊休閒娛樂贊助。

2. 房地產交易買賣，有貴人協助，獲得利益。兄弟姊妹中有助己在房地產的利益。本年並非適合把地產當職業，否則將有諸多不順，尤其是生於「1953癸巳」年且冬至前生者的人。

2020肖馬房地產運勢

1. 配偶易強勢介入房事家務事，與己有不睦是非口舌。如有置產，配偶會強力霸氣主導，甚至要求登記其名下。注意因配偶，在房屋買賣過程，有文書文件契約產權交易的違約背信出包問題。生肖屬牛、兔、龍且冬至前生者更甚。以上生於《1978戊午》且冬至前生者更甚。

2. 如有不動產買賣，小心有所虧損。小心因兒女發生意外或官司訴訟事件，而損及不動產家產，或兒女在居家環境中發生意外事件，或年長者注意兒女會逼迫自己分家產。

2020肖羊房地產運勢

1. 出門在外居住的場所或環境，或因為房地產的買賣、違約、拆遷、侵占的糾紛，或釘子戶，注意有意外災難事件的發生。

2. 易因錢發生口舌是非衝突，如因錢與人發生糾紛，或鋌而走險涉及不法，不是發生意外災難不幸，就是身陷囹圄。買賣投資或經手房地產、從業人員，小心產權文書文件契約擔保背書，偽造文書背信的事件。

3. 小心因居住的地方，發生災難，尤其是外宿，生於1979己未、1991辛未年且冬至前生者更甚。

2020肖猴房地產運勢

1. 海外房地產投資長期持有，有套利增值空間，從事地產買賣事業有利可圖，生於1944、2004甲申，1968戊申，1932、1992壬申，1956丙申」且冬至前生者尤佳。

2. 有機會因職場獲利，有錢購不動產，增加存款財產。從事地產買賣事業投資，都可獲利，出生1956丙申，1932、1992壬申年且冬至前生者尤佳。

3. 注意與受委託人，有利益糾紛或分配不睦，導致傷害事件或官司。生於1944、2004甲申，1980庚申，1932、1992壬申，1956丙申年，且冬至前生者更甚。

2020肖雞房地產運勢

1. 置產或賣產得利的好運，有利投資買賣地產或從業，獲得財運，生於1969己酉，1945、2005乙酉，1957丁酉，1981辛酉年且冬至前生者尤佳。

2. 有祖產者，有機得家產，注意兄弟姊妹中因與己有財產紛爭，可用現金商議解決，棄不動產得現金，再自行額外置產。

3. 兄弟姊妹中有助或旺己的財，在地產家產或家務事，恐易生糾葛衝突。

2020肖狗房地產運勢

1. 房地產投資有利可圖獲取利益，尤其法拍處分併購不良債權資產，利益最大，生於1970庚戌年且冬至前生者尤佳。

2. 不動產買賣過程易生曲折，中間人事問題，會糾紛困擾，不小心會涉官司訴訟，生於1934、1994甲戌，1958戊戌年且冬至前生者更甚。

3. 如有祖產家產，恐受控於父母沒法順利取得，或取得過程有紛爭。以上對方生肖屬鼠、虎、蛇、羊、猴、雞、狗、豬且冬至前生者，對己更為不利。

2020肖豬房地產運勢

1. 地產買賣投資職業有利可圖，尤其收購併購，銀拍法拍不良資產債權，獲利大，惟案件需要選法律保障下進行，避免黑道介入，免法律糾紛不易擺平。

2. 同儕部屬員工中有豺狼虎豹者，虎視眈眈伺機要搶奪取代己地位，利益競爭衝突糾紛者，更處心積慮，藉機在職場事業吞沒己。