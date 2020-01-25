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年終紅包理財三步驟 小錢也能滾出大效益

2020-01-25 11:55聯合報 記者鄒秀明／即時報導

又到了歲末紅包、刷帳戶看年終獎金時刻，農曆年節大家手上紅包獎金滿滿，該如何配置這些現金成為一大課題。投信業者表示，一般受薪上班族若無儲蓄及投資的習慣，很容易就成為所得重分配下的犧牲者，年終到手別亂花，應該做好理財規劃，小錢也能滾出大效益。

理財專家指出，市場總是有漲有跌，也讓投資人更難看清何時是進、出場好時機，金融訊息瞬息萬變，市場反應更是快速，因此，建議追求穩健的投資人可選擇以基金定期定額方式分批進場投資，因為定期定額可在低檔累積單位數，待盤勢回穩後即可展現不錯的投資效果。

許多投信公司推出基金定期定額0手續費，長期下來對投資人來說可以省下不少的手續費，以每月定期定額1萬元，平均公定手續費1.5%來說，連續5年下來，光手續費成本就要九千元整，投資人可以利用各大投信推出的優惠活動，讓自己的投資具效益外，又可省下一筆可觀的手續費成本。

群益投信投資長李宏正建議，領到手的紅包獎金應該一部份留下來，透過簡單三步驟打理，讓錢替自己工作，發揮小錢的大效益。

第一步驟是年終理財起手式就是債務絕對要優先處理，尤其是利率較高的債務，先償還才能在沒有顧慮之下理性投資，避免因為財務壓力，短線進出市場。

第二步驟就是在償債之後要預留備用現金，若是確定有大筆支出將發生，建議從年終裡預先準備預備金，在發生

突發事件時，投資的計畫總是容易優先被排除，因此，先預留一筆資金是比較聰明的做法，這樣一來才不會因時間到或突發事件而捉襟見肘。

第三步驟就是投資，讓小錢創造更高價值，基金是最簡單的平民投資術，運用0手續費優惠活動，長期下來對投資人來說可以省下不少的手續費。

紅包債務

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