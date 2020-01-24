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壓歲錢也能養出第一桶金 年後開設兒童帳戶教育理財

2020-01-24 19:55聯合報 記者鄒秀明／即時報導

新年期間，小朋友最期待領到壓歲錢。理財專家表示，小孩子很少有機會支配一整筆金錢，過年正是學習理財的最佳時機，建議家長年後先為孩子到銀行開設兒童帳戶，當孩子擁有自己的帳戶、存摺與資產後，除可訓練小孩的責任感，也有助後續進行理財教育。

北富銀建議，年後可利用兒童帳戶搭配行動工具，在銀行專家指導下讓孩子理解及練習親手運用基礎投資理財工具，建立正確理財觀的同時還能享受時間複利效果，幫孩子用壓歲錢養出第一桶金。

北富銀表示，當孩子擁有自己的帳戶、存摺與資產，比較容易對金融產生好奇與責任感。開戶後則可多利用銀行的行動工具，陪伴孩子隨時查閱資產情況，在日常生活中養成關注理財的習慣。

北富銀表示，推出「富邦行動銀行」APP中提供了完整的親子理財功能，除了一般帳戶查詢及理財產品申購外，還設計有「e家付」行動支付零用錢、「邦你存」建立理財計畫等，是家庭進行親子交流與理財教育非常實用的工具。

北富銀也提醒家長，理財教育中最重要的一環就是風險管理，除了儲蓄和投資外，保險也是控制財務風險十分基礎的工具。父母可陪孩子先把紅包均分成三等份，分別投入於定存、基金與保險中，不僅能讓孩子了解不同理財工具之間的差異，還可學習到資產配置與分散風險的重要。

若壓歲錢金額沒有達到基金與保險的最低申購單位，正是家長創造理財參與感的好機會，父母可補足差額並向子女說明費用組成，因為親子都有出資，日後就可順理成章找孩子一同討論損益，不會讓孩子有「被關切」的壓力，對於推動理財教育有很好的效果。

針對親子紅包理財需求，北富銀將自1/30至2/29期間推出「小富翁愛之禮三重奏」活動，家長只要來行以孩子的小富翁兒童理財帳戶進行兒童保單健檢，就可獲得限量保溫便當袋；成功申購任一保險商品(不包括類全委投資型保險商品)就有機會帶走最高16,800元的全聯禮券大紅包；如果是以小富翁兒童理財帳戶為孩子臨櫃新申購基金，則享定期(不)定額手續費1折優惠。

保險北富銀

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