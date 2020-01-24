春節金融機構ATM運作不休息 金管會全台實地抽測

進入春節長假，金管會表示，金融機構於春節期間金融服務因應措施包括支付工具交易順暢、電子銀行服務穩定、強化資安防護、自動提款機(ATM)全年無休及金融客服暢通。金管會提醒民眾，農曆春節期間可善加利用金融機構所提供的各項服務，便利過新年。

為了解農曆春節期間ATM運作情形，並確保民眾使用ATM如遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務，金管會於今天上午9時至10時分別在台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、及高雄市等9縣市，實地抽測金融機構ATM運作情形。

經測試10家金融機構分行所設置ATM，均能順利提領現金，該等ATM所標示客服電話亦有專人接聽，運作順暢。