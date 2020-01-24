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去年樂透中獎人面貌大揭密 橢圓臉、高額頭中年男最旺

2020-01-24 10:00聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

彩券行買大樂透或刮刮樂，已成為台灣人的過年必備的活動之一，什麼樣的人運氣最好呢？根據台彩統計，2019年與2018年的億元以上中獎人，都有幾個共同特徵，連兩年中獎者都以男性居多，年齡層集中在50歲到59歲，面相以橢圓型臉、額頭高、長眉、大眼睛、高鼻、大耳、大嘴者最多。

據台彩統計，2019年共有20位幸運兒中億元以上頭獎，其中男性就占85%，年齡層以50歲到59歲者最多、占30%，另40歲到49歲與30到39歲各25%。

血型部分，去年20位億元以上中獎人有一半是O型血，生肖則各分布在四個生肖中，包含羊、狗、虎、龍；星座則以天秤座占25%最多，另水瓶座、雙魚座、處女座、雙子座各占10%。

台彩也公布去年20位億元以上中獎人的面貌特徵，幾乎都有著橢圓型臉、額頭高、長眉、大眼睛、高鼻、大耳、大嘴的共同特徵。

值得留意的是，2019年與2018年億元中獎人的特徵非常相像，2018年共有24名億元中獎人，同樣男性多於女性，年齡以50歲到59歲較多，同樣以O型血的人居多。面貌上與去年也非常吻合，包含橢圓型臉、額頭高、長眉、大眼睛、高鼻、大耳、大嘴。若有符合符合上述特徵的家人，可以請他代表出面買彩券，提升中獎運氣。

2019年億元以上頭獎中獎人面貌特徵。圖／台灣彩券提供
2019年億元以上頭獎中獎人面貌特徵。圖／台灣彩券提供
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