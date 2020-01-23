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附卡消費交易金額 須通知正卡持有人

2020-01-23 23:51經濟日報 記者邱金蘭／台北報導

金管會昨（23）日表示，即日起，所有銀行必須依持卡人的申請或設定，將附卡持卡人的消費交易通知，一併讓正卡持卡人知道。

不少父母幫小孩辦附卡，過去有些銀行可以接受正卡持卡人申請，將附卡的消費交易通知，一併通知正卡人，但並不是所有銀行都有提供這項服務，因此，曾發生父母正卡人未能即時知道小孩消費情況的案例。

金管會23日表示，即日起，所有銀行必須將附卡持卡人的消費交易通知，一併讓正卡持卡...
金管會23日表示，即日起，所有銀行必須將附卡持卡人的消費交易通知，一併讓正卡持卡人知道。 （聯合報系資料庫）
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金管會官員表示，因有些銀行消費交易簡訊通知，只能設定一組電話號碼，去年請銀行公會協調，要所有銀行提供這項服務，經銀行系統調整後，現在所有銀行都能提供這項服務。

金管會表示，銀行為防制偽冒交易，針對持卡人符合一定條件的網路交易及一般信用卡交易，目前已提供即時交易通知服務。

由於正卡持卡人就附卡使用信用卡所生應付帳款，須負全部清償責任，銀行除按月提供帳單，以利正卡持卡人知道附卡消費情形外，為協助正卡持卡人「即時」知道附卡交易情形，金管會去年請銀行公會研議，銀行向附卡持卡人發送交易即時通知時，一併通知正卡持卡人的可行性。

銀行公會研議後，各銀行可採取下列任一作法，以利正卡持卡人可即時掌握其附卡的交易情形：

第一，銀行提供正卡持卡人到官方網站、App推播等自行設定相關消費交易通知，當正卡持卡人開啟相關消費交易通知功能後，正卡持卡人就可以收取正卡及附卡消費交易通知。

第二，銀行就現行以簡訊或電子郵件通知附卡消費交易時，提供由正卡持卡人申請一併即時通知正卡持卡人的服務。

金管會信用卡

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