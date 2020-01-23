中信反毒教育基金會呼籲 年節期間留意子女勿試毒

家長請留意，年節期間切勿讓子女碰觸毒品！台灣高等檢察署近日發現，新興毒品PMMA（俗稱「超級搖頭丸」）去年10至12月短短三個月內，就有34件施用含PMMA的毒品致死案例，尤其12月最嚴重，死者平均年齡26歲，最小的僅17歲。

中國信託反毒教育基金會(簡稱「中信反毒基金會」)接獲許多教育團體及家長關切，年節前特別呼籲家長及師長，針對這種常見於咖啡包或奶茶包形式的新興毒品，要嚴令告誡青年學子，千萬不可嘗試，因為輕微過量即可致死。

中信反毒基金會副董事長王卓鈞引用警政署資料指出，過去十年新興毒品的使用數量呈倍數成長，這一波查獲的PMMA原料成本比傳統搖頭丸更低廉，迅速成為全臺夜店的搶手毒品，由於毒效慢，不知不覺就會過量使用，而其過量致死率幾乎是百分之百，很多年輕人從夜店被送到急診室時已經死亡，不可不慎，這也是短期內造成30幾例死亡的原因。

根據衛生福利部107年度全國物質濫用調查報告，全台目前的毒品盛行率為1.15%，如加計新興混合式毒品則高達1.46%。非法藥物最常被使用的前四名為安非他命、愷他命、搖頭丸、大麻，但需特別注意的是改裝型混合式毒品首次納入全國性調查，即躍上第五名。

近年來新興毒品排名逐年上升，102~107年資料顯示以合成卡西酮成長最快，由3,129件躍升至9萬8,948件，成長了30倍。

根據國立台灣大學中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心近年研究發現，青少年初次使用毒品的動機為好奇，而最容易接觸新興毒品的場景大多位於同學或朋友家裡。

新興毒品PMMA（副甲氧基甲基安非他命）俗稱「超級搖頭丸」，國內列為第二級毒品。其實PMMA在2000年時開始在歐洲流行，台灣則是近三年來因政府推動「新世代反毒策略」，去年開始有了毒防基金檢驗新興毒品，才讓社會大眾開始有警覺。

與中信反毒教育基金會長期合作的台北市立聯合醫院昆明防治中心副主任陳亮妤表示，PMMA結構類似安非他命，作用較慢、半生期較長，民間叫「Happy粉」或「搖頭丸」，其實比較接近安非他命，它是很強的興奮劑，症狀包括中風、心律不整等猝死率極高。

三年前基隆死了兩個青少年，都未成癮，就是喝了含PMMA的咖啡包，就抽搐休克死亡了。可見它的危險性在於不需要上癮，可能剛開始喝，喝不多，就出事了。

陳亮妤表示，台灣目前最流行的新興毒品形式是毒咖啡包，毒奶茶包，其中混用許多一般毒品，包括安非他命、搖頭丸、PMMA，更有卡西酮類等不清楚的新興毒品，研究顯示如果是使用毒品咖啡包的，年齡層通常比傳統毒品使用者還要低，報告顯示為14到26歲，他們就醫的原因通常是自傷或傷人行為，混用毒品的狀況也讓風險提高非常多。

中信反毒教育基金會呼籲民眾，新興毒品氾濫，由於包裝多使用咖啡包、奶茶包，患者都認為此類物質無害或不會上癮，這些都是錯誤的迷思，若有使用的毒品患者，應及早就醫尋求專業協助，還是有機會恢復正常生活。