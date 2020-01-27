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3個箱子投發票 理財規劃師教你3原則累積財富

2020-01-27 11:50聯合新聞網 綜合報導

新年到來，許多人的新年新希望都會期許自己要在年內存下一筆錢。日本媒體「女性自身」就訪問了理財規劃師横山光昭和山口京子，教會你如何累積財富。

首先，為了不要落入儲蓄的「陷阱」，兩位理財規劃師建議，儲蓄必須遵照三大原則：

1.不勉強：記帳是為了掌握金錢流向，不要為了記帳而記帳。

2.不白忙：為了防止彈性疲乏，要確實設定儲蓄的目標。

3.不孤行：有效率的儲蓄、節流，都應該以家庭為單位進行。

如果將每天記帳作為目標，可能會成為自己的壓力，也可能導致衝動購物或「犒賞消費」。橫山光昭提倡，應該要將一個月的支出以「消費」、「浪費」、「投資」的方式分類。

「從發票上來看，比如說，中午在超商買便當的時候順便買了不必要的點心跟咖啡，這時候便當就是『消費』，咖啡跟點心則是『浪費』。如果想要存錢，這時候就可以改成自備便當，將『消費』的部分改作『投資』用途，存款就會增加了。」

「餐費也是，每個週末無謂的外食應該視為『浪費』，但紀念日的外食則可以視為『投資』。服飾基本上可以視為『消費』，但若沒有事先確認自己有沒有相同的服飾，導致買了重複的款式，則是『浪費』。如此便能清楚整理每天的支出。」

在「消費」、「浪費」、「投資」三個箱子中分別放入發票，等到月底再結算支出，理想的比例是：消費70％、浪費は5％、投資25％。如果能夠達到這個目標，即是不特別去記帳也沒有關係。

山口京子也提醒，儲蓄必須要設立一個目標，像她自己只要存到三十萬（折合台幣十萬），就會拿一部分的錢出國旅行。如果一直進行著看不見盡頭的儲蓄，最後也會彈性疲乏，沒辦法繼續下去。

此外，很多家庭主婦，會為了儲蓄拼命省錢，其他的家庭成員卻彷彿「跟我無關」一樣，「如果遇到大筆支出，務必要全家人商量。比方像是出國旅遊、吃大餐等，通常全家人要有共通目標，儲蓄的效率才會高。」此外，小孩的教育費是否有超出必須，也需要審慎檢討，「尤其是補習班或才藝班，如果是基於『朋友也有在學』之類的理由，通常是不會長久的，要審慎考慮。」

日本理財規劃師提出三大原則，教你如何累積財富。示意圖/ingimage
日本理財規劃師提出三大原則，教你如何累積財富。示意圖/ingimage
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