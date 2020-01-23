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信用卡新制 附卡刷5000元以上強制通知正卡人

2020-01-23 13:44聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

金管會決議附卡持卡人單筆消費5000元以上，銀行都必須以簡訊或電子郵件通知正卡的...
金管會決議附卡持卡人單筆消費5000元以上，銀行都必須以簡訊或電子郵件通知正卡的持卡人，即日起上路。圖／聯合資料照
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日前曾發生孩子拿父母的附卡消費過度而還不出錢的情況，金管會去年底與銀行公會研議，最終決議附卡持卡人單筆消費5000元以上，銀行都必須以簡訊或電子郵件通知正卡的持卡人，即日起上路。

金管會銀行局官員表示，為了防盜刷，現行規定銀行在兩種情況下必須以簡訊或電子郵件通知持卡人：第一，一般交易單筆超過5000元以上；第二，網路消費單筆超過5000元或國外消費超過五次。但因為現在大部分銀行都有提供行動銀行APP，若持卡人有APP，通常不管消費金額，只要有刷卡APP都會推播。另有些銀行則是消費1000元以上就會通知，但不是每家銀行都這樣，所以後來才規範消費5000元以上強制通知。

但過去上述規定並未明確規定附卡持卡人消費也要通知正卡持卡人。銀行局官員說，過去大多是銀行每月提供帳單時，正卡持卡人才會知道附卡的消費情形，但考量到正卡持卡人對於附卡所產生的應付帳款，也需負全部清償責任，去年底請銀行公會研議，當銀行提供附卡持卡人交易即時通知時，也要一併通知正卡持卡人。

經過銀行公會研議後，各銀行必須採取兩者任一作法，讓正卡持卡人也可即時掌握附卡的交易情形：第一，發卡銀行要提供正卡持卡人往銀、APP推播等消費交易通知，當正卡持卡人開啟消費交易通知功能時，正卡持卡人可收取正卡與附卡的消費交易通知；第二，發卡銀行以簡訊或電子郵件通知附卡持卡人消費交易時，也要一併傳簡訊或電子郵件給正卡持卡人，標準同樣是一般交易單筆超過5000元以上、網路消費單筆超過5000元，或國外消費超過五次就需通知。

銀行局官員表示，雖然從去年底就開始研議，但因為銀行需要系統調整時間，經過銀行公會調查後，目前全體33家發卡銀行的系統均已調整完畢，即日起正卡持卡人如果有需要，都可向所屬的發卡銀行提出申請，新制即日起已全面上路。

APP金管會刷卡

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