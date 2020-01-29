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日本又一起武漢肺炎本土病例 女導遊曾接待武漢團

善用零錢存款機 日本網紅教「薪水袋儲蓄法」

2020-01-29 18:00聯合新聞網 綜合報導

新年伊始，許多人紛紛訂定了自己的儲蓄計劃。日本的Instagram網紅「亞可莉儲蓄生活」也貼出了自己的新年儲蓄計劃，給許多正在煩惱該如何儲蓄的網友們參考。

1.將整月份的收入分配好，錢就會自己存下來

薪水一入帳，亞可莉就會將接下來一個月的預算分配好，按照計畫使用。亞可莉表示，她會以工資單為基礎，製作「分配表」。除了固定支出跟定期儲蓄外，剩下的生活費會預先分配好，以防赤字。接下來的一個月內，除了這些錢，不會再動用到其他的資金。就算不特別節省也能夠自動將錢存下來。

「亞可莉式金錢分配法」：領錢時以一百元紙鈔為主，以一天生活費五百元的額度，將每個星期的份分裝在塑膠袋裡。醫療費、油錢等則是分裝在有拉鍊的袋子，帶在身上，若有找零再分別放回同一袋中。大金額的消費則會刷卡消費，不過由於刷卡會導致存款會減少，因此要審慎考慮。

亞可莉將每個月的預算按週分裝，定期支出等則另外裝入袋中。圖／女性自身
亞可莉將每個月的預算按週分裝，定期支出等則另外裝入袋中。圖／女性自身
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2.一個月中有十天的「不買日」

亞可莉家裡一天可以使用的預算上限是五百元，但是一個月中會有幾天的「不買日」，在不買日當天的五百元就會直接進入隔天的預算當中，累積變成一千元。如果有預先算到會有單價比較高的花費（例：買米），就選在不買日的隔天買。此外，要限制自己一個禮拜去超市的次數不會超過兩次、一次不能花超過一千元，按照這樣的規則就可以在不知不覺中存下一筆可觀的數字。

3.善用零錢存款機的「小額存款」

如果身邊存了太多零錢，可以利用零錢存款機，將零錢存入戶頭中。亞可莉曾經藉此在兩年內存了三萬元。目前台灣有提供零錢存款機的銀行，有台新銀行、中國信託、渣打銀行、上海商銀、國泰世華銀行、永豐銀行等。具體的營業據點，可參考今周刊報導

4.日用品等若使用信用卡購買，就要將相應的金額放入袋中

信用卡購物雖然便利，但常常讓人擔心是否過度使用。亞可莉在進行網路的小額購物時，會將錢包中相應的金額放入信用卡的專用袋中，在扣款日之前匯入戶頭。如此就能避免儲蓄減少，也能落實「只使用錢包中的錢」的原則，減少花費。

亞可莉每個月會給自己十天的「不買日」，來達到儲蓄的目標。圖／女性自身
亞可莉每個月會給自己十天的「不買日」，來達到儲蓄的目標。圖／女性自身
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薪水

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