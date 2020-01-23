親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
星宇正式起飛
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

陳柏惟提春節中火全面停機1天 台電今回「降載迎新年」

「是曾小姐也是陳太太」曾之喬、辰亦儒宣布結婚！

信用卡新規定上路 附卡消費金額可同時通知正卡

2020-01-23 12:34經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

金管會表示，即（23）日起，所有銀行必須依持卡人的申請或設定，將附卡持卡人的消費交易通知，一併讓正卡持卡人知道。

不少父母幫小孩辦附卡，過去有些銀行可以接受正卡持卡人申請，將附卡的消費交易通知，一併通知正卡人，但並不是所有銀行都有提供這項服務，因此，曾發生父母正卡人未能即時知道小孩消費情況的案例。

金管會官員表示，因有些銀行的消費交易簡訊通知，只能設定一組電話號碼，無法同時容納兩組以上的電話號碼，去年請銀行公會協調，要所有銀行提供這項服務，經過銀行系統調整後，現在所有銀行已經都可以提供這項服務。

金管會表示，銀行為防制偽冒交易，針對持卡人符合一定條件的網路交易及一般信用卡交易，目前已提供即時交易通知服務，例如交易金額5,000元以上，就會用手機簡訊、email通知持卡人。

由於正卡持卡人就附卡使用信用卡所生應付帳款，須負全部清償責任，銀行除按月提供帳單，以利正卡持卡人知道附卡消費情形外，為協助正卡持卡人「即時」知道附卡交易情形，金管會去年請銀行公會研議，銀行向附卡持卡人發送交易即時通知時，一併通知正卡持卡人的可行性。

銀行公會研議後，各銀行可採取下列任一作法，以利正卡持卡人可即時掌握其附卡的交易情形：

第一、銀行提供正卡持卡人到官方網站、App推播等自行設定相關消費交易通知，當正卡持卡人開啟相關消費交易通知功能後，正卡持卡人就可以收取正卡及附卡消費交易通知。

第二、銀行就現行以簡訊或電子郵件通知附卡消費交易時，提供由正卡持卡人申請一併即時通知正卡持卡人的服務。

金管會表示，由於這項作法涉及發卡機構系統須配合調整，依銀行公會調查結果，全體33家發卡機構的系統目前均已調整完畢，各發卡機構都提供至少一種上述的交易通知服務，正卡持卡人如有需要，可向所屬發卡機構洽詢。

金管會信用卡手機

延伸閱讀

春節出遊 金管會提醒投保相關旅遊保險

「父母計劃中永遠有小孩，小孩計劃卻沒有父母....

新年買保單 首選台幣計價

保障型、美元商品 引領風騷

相關新聞

法巴提醒房貸族 投保房貸壽險留愛不留債

2020-01-22 23:53

新年買保單 首選台幣計價

2020-01-22 23:47

保險新制上路 保戶保障升級

2020-01-22 23:46

保障型、美元商品 引領風騷

2020-01-22 23:46

武漢肺炎疫情升溫 亞幣升勢受壓抑

2020-01-22 23:33

名人書房／黃忠雄從《三體》看未來 另類思考 開創新局

2020-01-22 23:25

熱錢落跑 台幣重返30關

2020-01-22 23:01

武漢肺炎爆發 確診者住院醫療險可理賠

2020-01-22 17:39

武漢肺炎影響 台幣由強轉弱

2020-01-22 13:42

年終獎金該怎麼用？專家曝高CP值保險規劃3重點

2020-01-22 11:22

把握時間！銀行臨櫃換新鈔今日最後一天

2020-01-22 11:17

春節期間金融服務不打烊 金管會下令銀行採取五措施

2020-01-22 09:39

職業工會、漁會加保，如此做才能確保領得到勞保給付

2020-01-22 09:15

落實職場性別平等獲肯定 元大金入選彭博性別平等指數

2020-01-22 04:15

彰銀案有解？台新出招 添彈性處理空間

2020-01-22 00:23

「彰銀案」價格近了...蔡政府應表態

2020-01-22 00:22

開發金設生醫基金 射三箭

2020-01-22 00:21

上市櫃持股5％股東 須按季揭露

2020-01-22 00:21

金控今年獲利 惠譽預估微降

2020-01-22 00:21

產險龍頭富邦攻碎片式商機 首次承保棲蘭超馬

2020-01-22 00:21

產險業去年簽單保費衝1,763億新高 富邦產總座估今年還將成長5%

2020-01-22 00:04

外幣保單銷售 全面降溫

2020-01-21 22:54

智慧經營／唐雲益3R投資心法 拉高績效

2020-01-21 22:49

武漢肺炎引爆拋匯潮 台幣封關貶破30

2020-01-22 23:41
看更多

熱門文章

鴻海尾牙他最衰「痛失250萬大獎」！郭台銘一聽原因笑場

2020-01-22 20:48

開箱文不斷更新／星宇首航 商務艙餐點曝光

2020-01-23 13:00

星宇首航登機封「K董親簽」曝光 網羨：無價之寶

2020-01-22 15:57

「爸你有高興麼～」星宇首航張國煒感性發文 35字感動網友

2020-01-23 10:08

郭台銘：劉揚偉做得比我好 鴻海股價也漲上來

2020-01-22 16:40

張國煒兩大精準「神決策」 星宇航空今順利開航

2020-01-23 10:05

安心過好年！勞保、國保給付提早今天就入帳

2020-01-22 18:36

肺炎疫情延燒 郭台銘：研商鴻海武漢員工在台視訊遙控

2020-01-22 14:50

影／鴻海先做到了！0到6歲公司養 郭台銘：要添鼠寶寶

2020-01-22 13:39

蘋果送禮 擴大追單台積

2020-01-22 23:02

被抓到挪用公司資金 這家投顧被金管會撤照

2020-01-22 14:55

劉揚偉：鴻海要做三個改變

2020-01-23 00:12

鴻海集團眷屬現金獎大加碼 發出4,000萬元獎金

2020-01-22 14:44

確定了！華航因應武漢疫情 取消2月10日-2月27日航班

2020-01-22 18:19

郭台銘：零到六歲公司養 大集團先推拋磚引玉

2020-01-22 16:58

康舒科技投25億建總部新大樓 成淡海新市鎮鬆綁第一例

2020-01-22 13:20

要求先復飛再投資 王國材：沒有遠航的春節還是可以過

2020-01-22 17:08

口罩供不應求 口罩大廠停休春節緊急加班供貨

2020-01-23 03:59

遠航復飛資金就到位？交部：張綱維順序反了

2020-01-23 00:16

遠航要求先復飛再投資 蘇貞昌：不受業者提出什麼要求

2020-01-22 17:34

星宇航空23日首航 將KKBOX和YouTube帶上機

2020-01-22 19:16

熱錢落跑 台幣重返30關

2020-01-22 23:01

玉晶光擬再砸逾43億 建新廠擴增產能

2020-01-22 21:59

陳柏惟提春節中火全面停機1天 台電今回「降載迎新年」

2020-01-23 10:05

投資遠航？議員助理：蔡孟哲與前台中市府有業務來往

2020-01-22 13:52

大立光台中蓋廠 本季動工

2020-01-22 23:07

傳何煖軒洽商接遠航 民航局：沒有這件事

2020-01-22 15:56

春聯曝鴻海未來布局 郭台銘：幫鴻海聯繫各產業巨頭

2020-01-22 21:42

星宇開航遇武漢肺炎繃緊神經 4月6日起天天飛宿霧

2020-01-23 09:49

有意投資遠航？蔡孟哲：還要看投資方的想法

2020-01-22 15:44

鴻海布局電動車 專注供應鏈

2020-01-23 00:09

武漢肺炎效應 口罩廠爆單

2020-01-22 23:27

冷眼集／交通部遲不廢證 背後有壓力？

2020-01-22 23:49

呂芳銘：5G標金已太離譜 須回到集團策略考量

2020-01-22 20:20

武漢肺炎爆發 確診者住院醫療險可理賠

2020-01-22 17:39

鴻海「三個改變」要衝高毛利率與EPS

2020-01-22 23:45

鼎泰豐2月1日開春徵才150人 北市府中庭現場直接面試

2020-01-22 13:05

遠航停飛42天…張綱維再喊復飛 交部不甩

2020-01-22 23:49

遠航屆期仍欠12月薪4700萬 勞動局再罰150萬

2020-01-22 15:03

金融肥貓將現形 金管會要求虧損者揭露高薪主管名單

2020-01-22 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top