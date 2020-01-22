法巴提醒房貸族 投保房貸壽險留愛不留債

買房向銀行借款，債務人背負的債務動輒上百萬甚至上千萬，可能是一生中背負最久、金額最龐大的債務，房貸族都有做完善的風險規畫了嗎? 根據法國巴黎保險於2019年所公布的全球保障型保險消費者調查報告，知道市面上售有能轉移貸款風險的保險，本次台灣受訪者的比率只有61%，且擁有房貸的受訪者中，有投保過房貸壽險的也只有26％，也就是說，一旦發生變故或危難時，高達74%的房貸族債務將變成全家人的重擔，顯示台灣人風險意識普遍不足。

房貸壽險，顧名思義是一種專為房貸債務設計的壽險保障，當家中負責繳付房貸的經濟支柱不幸身故導致無法繼續償還房貸時，可透過房貸壽險的保險理賠來清償剩餘的房貸，讓家人不至於被房貸重擔壓垮；當房貸債務清償之後，剩餘保險金將支付給指定受益人。

以下歸納房貸壽險的四大特色，讓房貸背負者在發生危難時，可以「留愛不留債」。

特點1、可依貸款年限彈性選擇保障期間。

房貸壽險的領導品牌法國巴黎保險表示，房貸保險為定期保險，提供五至30年保險期間供選擇，建議房貸族可選擇等同於貸款期間的年限，例如申請20年的房屋貸款，建議搭配購買20年期的房貸壽險，以保障貸款償還期間的風險轉移。

特點2、房貸保險分成平準型、遞減型兩種。

平準型的房貸保險，在保險期間保額維持固定，而遞減型的保額則會隨房貸餘額減少而降低，平準型因為提供的保障金額較高，相對保費也會高於遞減型。

建議需要扛起一家老小的三明治族，可考慮「平準型房貸」保險，繳納房貸期間(保險期間)保險金額每年都相同，就算房貸金額減少、保額依舊不變。

頂客族沒有照顧未成年子女的責任，因此可以選擇保額逐年遞減的「遞減型房貸」保險，因為假使在繳納房貸期間(保險期間)身故，保險公司將保險金償還銀行房貸之後，較無另外留一筆錢照顧受扶養家人之需求。

特點3、可依自身經濟情況，選擇躉繳或分期繳。

躉繳是第一年就將所有保費一次繳清，分期繳的方式則有月繳、季繳、半年繳、年繳可選擇。躉繳一次繳清的保費較分期繳的總保費來的低，但須一次拿出一筆錢繳交保費，保戶可依照自身經濟情況選擇。

特點4、擁有完善的保障內容。

各家保險公司推出的房貸保險保障內容各有不同，除了一般身故或完全失能保障之外，通常還涵蓋了指定意外傷害事故身故(火災、地震、颱風)、重大燒燙傷、特定意外傷害身故(海上、陸上、空中)、完全失能扶助、重大傷害失能安養、初次罹患癌症(初期)保險金、初次罹患癌症(輕度) 保險金、初次罹患癌症(重度) 保險金、重大傷病(與健保重大傷病卡相同疾病定義)等保障，給付項目多元，保障齊全。