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金融肥貓將現形 金管會要求虧損者揭露高薪主管名單

2020-01-22 17:53經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

公司績效不佳卻坐領高薪的金融業主管、董監事將現形，金管會今（22）日預告修正相關法規，對金控、銀行及票券公司增訂，公司治理評鑑不佳或近三年曾虧損者，要對外揭露薪水最高的前五位主管名單，並擴大須揭露個別董監薪酬的範圍。

公司治理評鑑不佳是指在上市櫃公司列最後一級（最後20%），以2018年評鑑結果來看，目前還沒有一家金控、銀行及票券被列入，新規定將從今年編制2019年報開始適用，2019年最新評鑑結果尚未公布。

金管會預告修正金控、銀行及票券公司年報應記載事項準則等規定，金管會銀行局副局長黃光熙表示，這次修正主要是配合公發公司年報應記載事項準則的修正，增訂相關規定，以促進董監事、高階經理人酬金資訊透明化及合理化。

黃光熙表示，金控、銀行及票券公司的規定修正後，不論是否為公發公司，金控、銀行及票券公司都必須適用相關規定，目前未公開發行的銀行只有輸銀一家、票券則只有合庫票券一家。

這次修正的重點，包括第一，增訂上市櫃的金控、銀行及票券公司，最近三年度財報曾虧損者，或公司治理評鑑不佳者（評鑑被列最後20%等），應個別揭露前五位酬金最高主管的酬金。

目前上市櫃的金控有15家、銀行有10家，票券公司則有一家。

第二，目前董監事薪酬，原則上採級距方式揭露，符合一定條件的公司，才要揭露個別董監事薪酬，這次修正擴大須揭露個別董監事薪酬的範圍。

包括最近二年曾虧損者，擴大為近三年曾虧損者，就須個別揭露。

以及新增公司治理評鑑不佳，被列在最後20%者；或公司非主管的平均員工薪資不到50萬元者，就須個別揭露。

第三，明定公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人），為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施等相關資訊。

第四，增訂公司應揭露公司治理主管的辭職解任情形。

第五，規範公司應揭露獨董酬金給付政策，並依所擔負的職責等因素，敘明與酬金的關聯。

第六，上市上櫃公司應在董事會運作情形揭露辦理董事會自我（或同儕）評鑑資訊。

金管會財報

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