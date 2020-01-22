武漢肺炎爆發 確診者住院醫療險可理賠

大陸武漢肺炎來勢洶洶，各醫院都戰戰兢兢嚴正以對。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

武漢肺炎疫情持續升溫，疾管署已列為第五類法定傳染病，昨晚中央流行疫情指揮中心更證實，台灣已出現首例境外移入案例。金管會今表示，已督促保險公司，保戶未來因該疾病就醫，所產生的相關醫療費用，若在保單承保範圍內應快速理賠，若列為除外責任，保險公司也應採取給付慰問金或其他從寬方式處理

金管會表示，衛福部疾病管制署已公告大陸武漢地區發生的「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情為第五類法定傳染病，如果保戶未來因該疾病就醫，所產生的相關醫療費用，該法定傳染病在保單條款約定的承保範圍內，保險公司應依保單條款約定給付保險金。

但假設是保單條款約定的除外不保項目，金管會也表示，保險公司也要啟動因應法定傳染病相關應變措施，基於有利於被保險人的考量，應採取給付慰問金，或其他從寬方式處理。

金管會今也督導保險業啟動因應法定傳染病相關應變措施，包括提供0800免付費電話、加強防疫宣導及快速主動理賠等措施。

若民眾感染此類傳染病，能否獲得相關保險理賠？富邦人壽表示，已投保住院醫療險，包含日額型與實支實付型的保戶，若確診罹患武漢肺炎而住院接受診療者，如符合保單條款約定，不論新舊險種，皆採「從新從優」原則，依條款約定給付項目辦理理賠，不視為除外責任，均可獲得保險理賠。

富邦人壽也建議，接下來有出國旅遊、出差需求的民眾，出發前記得投保旅平險並附加海外疾病醫療附加條款，若於出國時罹患武漢肺炎而在海外就醫或住院，將依保單條款約定提供門診與住院保障。

新光人壽也公告，因應武漢肺炎疫情，確認罹患武漢肺炎的保戶，可個別檢具證明文件，緩繳保費3個月，若有保單借款者，也可個別檢具證明文件，緩繳保單借款息6個月。有投保健康險的保戶，不論新舊保戶，均依保障內容辦理給付，若有加護病房保障者，比照加護病房給付；無加護病房保障者，依原給付條件加倍給付。