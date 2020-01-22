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武漢肺炎疫情升溫 我女足不排除棄賽奧運資格賽

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

外資年前落跑 豬年匯市封關重返「30」字頭

2020-01-22 16:08經濟日報 記者陳美君／即時報導

武漢肺炎疫情擴大，亞洲貨幣走勢全盤皆墨，即使台北股市已經封關，台北匯市卻在外資買匯避險下帶量貶值，過去相當罕見，新台幣匯率今（22）日貶破30元整數，終場貶值0.8分，以30.006元作收，台北外匯經紀公司成交量8.43億美元。

中國大陸公布的武漢肺感染人數持續增加，台灣也在21日傳出第一個確診個案，匯銀人士表示，匯市避險買盤即已出來，外資買美元動作不斷，盤中最低貶至30.024元。

在亞幣方面，人民幣中間價今日為6.8853元，較前一個交易日貶247基點；匯銀人士表示，離岸人民幣匯價從先前的高點6.8元附近，貶值到6.9元附近，拖累亞幣，台幣也失守30元整數關卡。

匯銀人士表示，少了台股的匯市今日交投並不清淡；原先看好台幣在選後不確定因素消除，加上持續看好台股，等待新台幣上看29.8字頭的美元買盤 ，由於武漢肺炎疫情升溫，外資發現苗頭不對，提前在年前匯出部分資金，以免夜長夢多。

台北匯市將於30日開紅盤，匯銀主管表示，歷經七天連假後，武漢肺炎的發展成為關鍵變數，若武漢肺炎不像當年SARS重創經濟，外資並未大舉撤離、台股開市能穩住陣腳，新台幣匯率就不至於大幅貶值。

新台幣肺炎外資

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