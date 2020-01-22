親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

武漢肺炎黑天鵝攪局 台幣30元封關機率增

2020-01-22 12:31經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

受武漢肺炎影響，新台幣30元字頭封關可能性增加。 聯合報系資料照片
受武漢肺炎影響，新台幣30元字頭封關可能性增加。 聯合報系資料照片
分享

武漢肺炎疫情擴大，引發亞幣恐慌性賣壓，台幣今（22）日早盤貶破30元整數關卡，午盤以30.002元兌1美元，貶值0.4分暫收；少了股市的匯市交易本應清淡的，但因冒出武漢肺炎黑天鵝，匯銀人士表示，新台幣30元字頭封關可能性增加。

中國大陸公布的武漢肺感染人數持續增加，台灣也在昨天傳出第一個確診個案，匯銀人士表示，昨日下午匯市避險買盤即已出來，外資買美元動作不斷，今日上午台幣開盤貶破30元，以30.010元兌1美元，貶值1.2分開出。

亞幣方面，人民幣中間價今日為6.8853元，較前一個交易日貶247基點；匯銀人士表示，離岸人民幣匯價從先前的高點6.8元附近，貶值到6.9元附近，拖累亞幣，台幣也失守30元整數關卡。

匯銀人士表示，少了台股的匯市今日交投並不清淡；原先看好台幣在選後不確定因素消除，加上持續看好台股，等待台幣上看29.8字頭的美元買盤 ，由於疫情升溫，發現苗頭不對，已經沒有耐心再等待台幣升值，外資出現了較大的美元買盤。

但由於今天是春節前的匯市封關日，仍有部分出口商因應年前資金需求，而有賣美元的動作，加上海外NDF台幣的部分也穩住了，台幣盤中仍數度拉回到29元價位。不過由於外資買美元偏多，台幣上午持續在30元之上震盪，盤中一度貶至30.024元價位，貶值2.6分。

原先預期台幣會在29字頭封關，匯銀人士表示，現在意外地冒出武漢肺炎黑天鵝，打亂了原本的預期，後續就看過年這幾天肺炎疫情是否有擴散，目前台幣貶值是情緒性的反應，只要武漢肺炎不像當年SARS重創經濟，匯銀人士表示，股市撐住了，台幣就撐住了，因此基本上中長期仍不看淡台幣。

新台幣肺炎疫情武漢肺炎

延伸閱讀

武漢疫情經濟部說口罩夠 台商：當地交流透過視...

武漢肺炎疫情升溫 蔡總統呼籲國人勿驚慌

預防武漢肺炎！希爾頓飯店：武漢客可免費取消全...

韓專家：武漢肺炎傳染力 介於SARS與MER...

相關新聞

把握時間！銀行臨櫃換新鈔今日最後一天

2020-01-22 11:17

新台幣開盤 貶破30大關

2020-01-22 09:50

春節期間金融服務不打烊 金管會下令銀行採取五措施

2020-01-22 09:39

職業工會、漁會加保，如此做才能確保領得到勞保給付

2020-01-22 09:15

落實職場性別平等獲肯定 元大金入選彭博性別平等指數

2020-01-22 04:15

彰銀案有解？台新出招 添彈性處理空間

2020-01-22 00:23

「彰銀案」價格近了...蔡政府應表態

2020-01-22 00:22

開發金設生醫基金 射三箭

2020-01-22 00:21

上市櫃持股5％股東 須按季揭露

2020-01-22 00:21

金控今年獲利 惠譽預估微降

2020-01-22 00:21

產險龍頭富邦攻碎片式商機 首次承保棲蘭超馬

2020-01-22 00:21

產險業去年簽單保費衝1,763億新高 富邦產總座估今年還將成長5%

2020-01-22 00:04

外幣保單銷售 全面降溫

2020-01-21 22:54

智慧經營／唐雲益3R投資心法 拉高績效

2020-01-21 22:49

5大銀行去年新承作房貸8年新高 央行：房市復甦

2020-01-21 18:35

永豐、玉山銀前理專A客戶錢 金管會各開罰1,200萬元

2020-01-21 17:12

中華信評調降南山人壽評級 系統改善仍需時間解決

2020-01-21 17:11

存股積沙成塔 打造穩健現金流

2020-01-21 15:16

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 13:10

向山致敬 富邦產險擔任棲蘭100超馬合作夥伴

2020-01-21 23:25
看更多

熱門文章

感人！星宇航空首航廣告曝光 張國煒用9字致敬父親

2020-01-21 14:21

郭台銘政見鴻海實現 育兒獎勵月領1.5萬到6歲

2020-01-21 19:41

60萬人自提勞工退休金 報稅時別忘確認這件事

2020-01-21 15:12

蔡其昌轟國民黨阻燃煤機組更新：沒把慘輸教訓放心上

2020-01-21 16:18

鴻海加碼0到6歲育兒獎勵金 規模上看1.3億元

2020-01-21 18:59

神隱40天又欠薪 遠航董座張綱維今偕投資人開記者會

2020-01-22 08:19

彰銀案有解？台新出招 添彈性處理空間

2020-01-22 00:23

進口車市占又過半 Lexus強壓賓士取得豪華車冠軍地位

2020-01-21 12:55

永豐、玉山銀前理專A客戶錢 金管會各開罰1,200萬元

2020-01-21 17:12

真的是「鎮國之寶」！2019年全國投資 台積電貢獻十分之一

2020-01-21 20:52

0到6歲公司養 鴻海寶寶可領126萬

2020-01-22 00:35

台積電5奈米廠裝機測試預計下季投產 3奈米廠區動工

2020-01-21 15:21

盧秀燕嗆台中成空汙毒氣室 蔡其昌：慘輸了還政治操作

2020-01-21 16:14

鴻海今年對聯藏台銘、揚偉關鍵字 橫批「0到6歲公司養」

2020-01-22 09:21

我國去年經濟成長率2.73% 居四小龍之首

2020-01-21 17:01

台塑集團兩路拚突圍 與世界一流公司競爭

2020-01-22 00:46

「彰銀案」價格近了...蔡政府應表態

2020-01-22 00:22

又見理專監守自盜！ 永豐、玉山銀各被重罰1200萬

2020-01-21 17:26

遠航停飛逾月又欠薪！張綱維聲明全文「願全部退出」

2020-01-22 12:07

面板雙虎咬金鼠 法人：最快Q2轉盈

2020-01-21 14:20

桃園捷運徵才農曆年後登場 高薪上看76K

2020-01-22 11:09

台塑集團林善志：大環境依舊不景氣 要朝高值化發展

2020-01-21 20:11

和碩集團 操刀威秀頂級影城設計案

2020-01-21 14:20

遠航欠薪爭議未解決 張綱維將開記者會

2020-01-21 19:49

郭台銘將以創辦人身份 現身2020鴻海愛心嘉年華

2020-01-21 19:01

年後轉職這件事一定要注意 以免影響退休金

2020-01-22 09:13

iRent共享機車年後進軍桃園 服務遍及六都

2020-01-21 13:59

鴻海董座劉揚偉：三個改變主動出擊 提升毛利率、EPS

2020-01-22 10:27

中火10部燃煤機組火力全開？經濟部：已是過去式

2020-01-21 16:23

郭台銘：將籌組創投公司 佈局未來科技健康事業

2020-01-22 10:36

漢神百貨展雄心 揮軍中台灣

2020-01-21 13:38

中火增2燃氣機組 南投環保局長嗆環評不專業

2020-01-21 14:20

職業工會、漁會加保，如此做才能確保領得到勞保給付

2020-01-22 09:15

理專涉挪用客戶資金 永豐、玉山銀各罰1,200萬

2020-01-22 00:21

科技指標廠 防疫總動員

2020-01-22 00:54

手機買氣冷 上月大減16％

2020-01-22 00:34

五度跳票後 張綱維稱「蔡孟哲」、「林董」要投資30億

2020-01-22 12:09

機車商爭補助 喊油電平權

2020-01-22 00:16

產險龍頭富邦攻碎片式商機 首次承保棲蘭超馬

2020-01-22 00:21

台塑集團培訓員工 深化AI觀念

2020-01-22 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top