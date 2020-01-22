武漢肺炎黑天鵝攪局 台幣30元封關機率增

受武漢肺炎影響，新台幣30元字頭封關可能性增加。 聯合報系資料照片 分享 facebook

武漢肺炎疫情擴大，引發亞幣恐慌性賣壓，台幣今（22）日早盤貶破30元整數關卡，午盤以30.002元兌1美元，貶值0.4分暫收；少了股市的匯市交易本應清淡的，但因冒出武漢肺炎黑天鵝，匯銀人士表示，新台幣30元字頭封關可能性增加。

中國大陸公布的武漢肺感染人數持續增加，台灣也在昨天傳出第一個確診個案，匯銀人士表示，昨日下午匯市避險買盤即已出來，外資買美元動作不斷，今日上午台幣開盤貶破30元，以30.010元兌1美元，貶值1.2分開出。

亞幣方面，人民幣中間價今日為6.8853元，較前一個交易日貶247基點；匯銀人士表示，離岸人民幣匯價從先前的高點6.8元附近，貶值到6.9元附近，拖累亞幣，台幣也失守30元整數關卡。

匯銀人士表示，少了台股的匯市今日交投並不清淡；原先看好台幣在選後不確定因素消除，加上持續看好台股，等待台幣上看29.8字頭的美元買盤 ，由於疫情升溫，發現苗頭不對，已經沒有耐心再等待台幣升值，外資出現了較大的美元買盤。

但由於今天是春節前的匯市封關日，仍有部分出口商因應年前資金需求，而有賣美元的動作，加上海外NDF台幣的部分也穩住了，台幣盤中仍數度拉回到29元價位。不過由於外資買美元偏多，台幣上午持續在30元之上震盪，盤中一度貶至30.024元價位，貶值2.6分。

原先預期台幣會在29字頭封關，匯銀人士表示，現在意外地冒出武漢肺炎黑天鵝，打亂了原本的預期，後續就看過年這幾天肺炎疫情是否有擴散，目前台幣貶值是情緒性的反應，只要武漢肺炎不像當年SARS重創經濟，匯銀人士表示，股市撐住了，台幣就撐住了，因此基本上中長期仍不看淡台幣。